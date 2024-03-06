“Yapay zeka, tüketici davranışlarını yüzde 95 doğru biliyor”

İZMİR / EKONOMİ

Yaşar Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (INTF) Topluluğu, ‘Pazarlama Arenasında Bilgi Paylaşımı’ temalı “Marketing Mavericks” etkinliğine ev sahipliği yaptı. Selçuk Yaşar Kampüsü’nde düzenlenen etkinlikte yapay zekanın tüketici eğilimlerini yüzde 95’lik doğruluk payıyla bildiği ifade edildi.

Son dönemde küreselleşmenin ardından teknolojide yaşanan yeni devrimlerle birlikte pazarlama dünyasında da her şeyin çok hızlı şekilde değiştiğine dikkat çeken Yaşar Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatma Dilvin Taşkın Yeşilova, “Veri analitiği ve büyük datanın kullanılmasıyla birlikte işlerin çok hızlı bir şekilde dönüşüme girdiğini görüyoruz. Hayatımızın önemli bir parçası haline gelen sosyal medya uygulamaları var. Pazarlama sektörü çalışanları mesajları tüketiciye doğru iletme konusunda ciddi bir rekabet içinde” dedi.

“Nöropazarlama fark yaratıyor”

Tüketici davranışları ve ardında yatan nedenleri anlamaya çalıştıklarını belirten Nöropazarlama Danışmanı Seda Genç, “Bu yöntemle tüketicilerin bir reklam ve pazarlama mesajına maruz kaldıklarında beynin, uyaranlara nasıl tepki verdiğini ölçümlüyoruz. Elde ettiğimiz ölçümlemeleri de pazarlama iletişim stratejilerine döküyoruz. Pazarlamanın olduğu her alanda nöropazarlama çalışması yürütebiliyoruz. Tüketicilerin alışveriş tercihlerini soru sorarak açığa çıkaramayız. Bilinçli olarak verdiğimiz cevaplar yanıltıcı olabilir. Nöropazarlamanın fark yarattığı nokta burada. Beynimizden elde ettiğimiz tepkiler daha gerçekçi. İnsanlar hissettiklerini düşünmüyor. Düşündüklerini söylemiyor ve söylediklerini yapmıyor. İnsanların düşündükleri, söyledikleri ve yaptıkları arasında fark var” diye konuştu.

“Yüzde 95 kesin sonuç”

Yapay zeka ile analiz yaptıklarını anlatan Genç, şunları söyledi: “Yapay zeka dikkat çeken yerleri bize veriyor. Sonrasında iyileştirmeleri yaptıktan sonra ciddi bir dikkat çekme oranı alabiliyoruz. Ürün tüketicinin ilgisini çekmiyorsa satın alma niyeti yaratmaz. Ürün tanıtımında köklü bir değişiklik yaparsanız etkili olmaz, eskisine çok benzerse de etki yaratmaz, dengesini bulmak gerek. İşte ölçümleme yaparak bu dengeye ulaşabiliyoruz. Yapay zekanın verdiği sonuçlar, yüzde 95 güvenilirliğe sahip.”

Deneyimler paylaşıldı

Etkinliğin devamında ise Mitsubishi Elektrik Türkiye Klima Sistemleri Üretim A.Ş'den İnsan Kaynakları Sorumlusu İlayda Buse Çelik, öğrencilerle staj ve kariyer fırsatları paylaşırken aynı firmanın Planlama ve Pazarlama Şefi Volkan Zenger, gençlere satış tahminlemesine yönelik pazarlama stratejilerini anlattı. Ardından Kentkart Pazarlama Müdürü Dr. Volkan Şen, firmasının globalleşme sürecini paylaştı. Son olarak ise pazarlamanın geliştirilmesindeki sürekliliğe vurgu yapan Pınar Entegre Et Küresel Pazarlama Müdürü Dr. Fevzi Gökaliler, sektördeki dünya trendlerinin takip edilmesi gerektiğini anlattı