Yapay zekalı e-ticaret konferansı Bursa’da yapıldı

Esra Özarfat

BURSA - Oniki, E-Ticaret ve E-İhracat Konferansı’nın dokuzuncu ayağını Bursa Crowne Plaza’da yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi liderliğinde düzenlenen etkinlik Bursa Ticaret Borsası, BİSİAD, BEKSİAD, BESOB, Genç MÜSİAD, Ulutek Teknopark, BİMED ve ETİD tarafından da desteklendi. Hibrit konsepte sahip etkinlikte Bursa’daki üreticiler ve markalar, e-ticaret ve e-ihracat alanında bu ürünleri alıp satışını yapacak satıcılar ve ekosisteme çeşitli çözümler sunan hizmet ve servis sağlayıcı firmalarla bir araya geldi. Oniki tarafından geliştirilen yapay zeka destekli B2B matchmaking yapan hibrit event teknolojisi fiziksel katılımcıların B2B masalarda, online katılımcıların da ekranları başında bire bir iş odaklı networking yapmalarını sağladı. Oniki yapay zeka teknolojisi haricinde konferans, networking ve eğlence konseptini uyguladıklarını belirten Oniki CEO’su Ziya Kızıltan, hibrit konseptte 500 fiziksel, 400’ün üzerinde de online katılım olmasını beklediklerini söyledi.

Katılımcıların 12 B2B eşleşme seansıyla birlikte toplamda 10 binin üzerinde bire bir iş odaklı networking görüşmesi yapacaklarını kaydeden Kızıltan, “Markalarımız yeni iş ortaklıkları, yeni müşterilere ulaşmakta zorluk çekiyorlar. Doğru insanları birbiriyle tanıştırmak için 2 yıl önce Oniki’nin teknolojisini geliştirmeye başladık. Bir yıl önce de Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde ilk etkinliğimizi yaptık. Bugün ise 9’uncusunu gerçekleştiriyoruz. Bu ülkeye sağlayabileceğimiz en büyük fayda ihracat. İhracatın da en hızlı, en kolay başlanabilir yol ve yöntemi e-ihracat” dedi.

Comio Dijital Pazarlama A.Ş. Kurucu Ortağı Mustafa Sönmezay da 6 ay geçmeden Bursa’da ikinci etkinliğin yapılmasını önemli bulduklarını belirterek, e-ticaret ve e-ihracatın geliştirilerek KOBİ’lerin sürece dahil edilmesi alanında çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.