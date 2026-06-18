“Yapılandırmaların 10 milyon TL’ye çıkarılması işletmelerin nefes almasını sağlayacak”

Son dönemde işletmelerin artan maliyetler, finansmana erişim zorlukları ve daralan nakit akışı nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Alaca, bu yeni düzenlemenin firmalara daha geniş bir hareket alanı sunacağını vurguladı. Alaca Group Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Alaca, işletmelerin ödemeleri zamanında yapma istekleri ile üretim, yatırım ve çalışanlarını koruma çabaları arasında sıkıştığını kaydederek, teminat sınırının 10 milyon TL’ye yükseltilmesinin özellikle orta ölçekli şirketler için ciddi bir avantaj yaratacağını söyledi. Alaca, bu karar sayesinde, şirketlerin finansal kaynaklarını teminat göstermek yerine esas faaliyetlerini sürdürmek için kullanabileceğini kaydetti.

“Kararın ekonomik hareketliliği destekleyecek”

Düzenlemenin yalnızca borçlu firmaları değil, ekonomik sistemin tamamını etkileyeceğini belirten Alaca, piyasadaki nakit akışının devamlılığının üretim ve ticaret açısından kritik önem taşıdığını kaydederek, uzun süredir iş dünyasının daha esnek ödeme imkanları talep ettiğini hatırlattı. Üretim yapan, istihdam sağlayan ve ekonomiye katkıda bulunan işletmelerin ayakta kalabilmesinin bu tür düzenlemelerle mümkün olduğunu dile getiren Alaca, son yıllarda artan finansman maliyetleri göz önüne alındığında, teminat yükünün hafifletilmesinin işletmeler üzerindeki baskıları büyük ölçüde azaltacağını sözlerine ekledi. Kararın ekonomik hareketliliği destekleyeceğine işaret eden Alaca, düzenlemenin işletmelere belirsizliklerden uzak daha sağlam bir zemin sağladığını söyleyerek, “Bu gelişme sayesinde yatırım kararlarının ertelenmeyeceği, istihdamın korunabileceği ve e ticari faaliyetlerin daha sağlıklı bir şekilde sürdürülebileceğine olan inancımız arttı” dedi.

Uygulamanın özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) açısından olumlu etkiler yaratacağını vurgulayan Alaca, finansal yüklerin hafiflemesinin Türkiye’de üretim kapasitesinin korunmasına ve ekonomik dinamiklerin devamına önemli katkılar sunacağını sözlerine ekledi.