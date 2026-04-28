Yargı mensuplarından Eskişehir OSB’ye ziyaret

Gerçekleşen ziyarette; Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’nin ev sahipliğinde, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Metin Saraç, Yönetim Kurulu Üyeleri Yavuz Ayva, Mustafa Gönenli, Erol Öz ile Denetim Kurulu Üyeleri Hasan Hakan Bayar ve Hamit Alper Çelebi hazır bulundu.

Ziyaret ilişkin konuşan Başkan Küpeli, Eskişehir OSB’nin kuruluşundan bugüne gelişim süreci, mevcut altyapısı ve sanayicilere sunduğu imkânlar hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Küpeli, 916 katılımcı firma, 53 bini aşan çalışan ve 34 milyon metrekarelik alanıyla faaliyet gösteren Eskişehir OSB’nin, sadece Eskişehir’in değil, Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden biri haline olduğunu belirtti. Bölgenin güçlü sanayi altyapısı, nitelikli iş gücü ve stratejik konumuyla yatırımcılar açısından cazip bir merkez olduğuna dikkat çekti.

Başkan Küpeli ayrıca, Eskişehir OSB’de yürütülen yeni yatırım alanları, genişleme çalışmaları, çevreci üretim anlayışı ve sanayicilere sunulan hizmetler hakkında da bilgi verdi. Bölgenin sürdürülebilir üretim, dijital dönüşüm ve mesleki eğitim konularında önemli projelere imza attığını ifade eden Küpeli, sanayinin gelişimi ile istihdamın artması arasında güçlü bir bağ bulunduğunu vurguladı.

Ziyarette söz alan yargı mensupları ise, sanayi ve üretimin ülke kalkınmasındaki kritik rolüne dikkat çekerek, güçlü bir ekonomik yapının temelinde güven veren bir hukuk sisteminin bulunduğunu ifade etti. Hukukun üstünlüğü, adaletin hızlı ve etkin bir şekilde işlemesi ile yatırım ortamının güvenilirliğinin önemine değinilen görüşmede, sanayicilerin karşılaştığı hukuki süreçler ve çözüm yolları üzerine de değerlendirmelerde bulunuldu.

Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde geçen ziyarette, kamu kurumları ile sanayi kuruluşları arasındaki iş birliğinin artırılmasının önemine vurgu yapıldı. Başkan Küpeli, nazik ziyaretlerinden dolayı Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, Eskişehir OSB olarak her zaman iş birliğine açık olduklarını ifade etti.