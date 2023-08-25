'Yarını hesap edemiyoruz, prestij kaybı yaşıyoruz'

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Gaziantep Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Hakan Özseven, EKONOMİ’ye yaptığı açıklamada meslek mensuplarının vergi güvenliğini sağlamakla yükümlü olarak işlerini yerine getirdiklerini ancak prestij kaybıyla karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi.

Gaziantep ekonomisini kendi ayakları üzerinde duran önemli bir ekonomik model olarak tanımlayan Özseven, çok karmaşık ve yoğun vergi politikalarının altında ezildiklerini söyledi. Özseven, “Her geçen gün yeni bir düzenlemeyle karşı karşıya kalıyoruz. Yeni kanunlar açık ve anlaşılır olmaktan uzak, oldukça karmaşık. 9 yıldır maliye teşkilatı internet ortamında sıkıntılar yaşıyor. En büyük sorun süreli işlerde sistemin çalışmaması. Öte yandan Türkiye’de stagflasyon ortamı mevcut. Ekonomimizde işsizlik sürekli artarken fiyatların hızla yükseldiğini görüyoruz. Bu durum kentimizde de etkisini gösteriyor” dedi.

“Gaziantep ekonomisi kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi. Müteşebbis ruhlu bir kentiz” diyen Özseven, kentte depremden sonra teşvik sıkıntısının da yaşandığına dikkat çekti. Özseven, şunları söyledi: “Gaziantep’te deprem çok şiddetli yaşandı ancak biz depremi yaşamamışız gibi mücbir sebep hali uzatılmadı. Her zaman olduğu gibi teşviklerden de yararlanamadık. Bu sebeple kentimiz için ekonomide yaşanan daralmanın devam edeceğini öngörüyorum iyileşme ancak uzun vadede mümkün olabilir.”