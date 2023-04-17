‘Yarının Köyleri’ afet bölgesini de kapsayacak

ADANA - Trendyol, afet bölgesinde yerel ekonominin canlanması ve yerel kalkınmayı desteklemek için Hatay'ı da projeye dahil etti ve kurulacak merkezlerde verilecek hizmetlere deprem kaynaklı travma sonrası psikososyal destekleri ve afetten korunma eğitimlerini de ekledi. Proje kapsamında belirlenen Adana Kürkçüler ve Diyarbakır Bağıvar köylerinde dijital merkez kurma çalışmalarına devam eden Trendyol, bu merkezleri çevre illerin de kullanımına açma kararı aldı.

Proje kapsamında, Trendyol’un teknolojik yetkinlikleri ve UNDP’nin kalkınma alanında saha tecrübesini köylere ulaştırarak istihdamın artırılması, üretimin güçlendirilmesi, kültürel değerlerin korunarak kırsal kalkınmanın desteklenmesi, sürdürülebilir ve teknolojiye dayalı üretim kültürünün oluşturulması ve Anadolu’nun yöresel ürünlerinin markalaştırılması hedefleniyor. Böylece yerel ürünlerin, köydeki üreticiden direkt olarak tüketiciyle buluşmasına fırsat yaratılacak.

Dijital merkezler, dört ana başlıkta çalışma yapacak

Modelin uygulanacağı köylerde yerel kalkınma için kaldıraç görevi görecek dijital merkezler kurulacak. Bu merkezlerdeki çalışmalar dört ana başlıkta planlandı.

Eğitim çalışmaları kapsamında; gençler, kadınlar ve engelli bireyler başta olmak üzere tüm üreticilere ve üretim ekosistemine günlük hayatta ve üretim süreçlerinde dijital teknolojileri kullanabilmeleri için e-ticaret, e-ihracat, ürün geliştirme, pazarlama, markalaşma, paketleme, finans, kalite gibi konularda eğitimler verilecek. Her köyün ihtiyacına göre uygun bir eğitim planlaması yapılacak.

İkinci olarak akıllı tarım konusu ele alınacak. Sürdürülebilir üretim modelleri çiftçilerle buluşturulacak. Ayrıca farklı modellemeler ile akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması desteklenecek.

Üçüncü olarak bu merkezlerde danışmanlıklar sağlanacak. Hem bireyler hem de kooperatifler, ihtiyaçlarına yönelik olarak uzmanlarla buluşarak bilgiye ulaşmaları kolaylaştırılacak.

Dördüncü başlıkta ise gençler ve çocuklar için programlar bulunuyor. Bu merkezlerde teknoloji okuryazarlığı, robotik ve kodlama eğitim programları ile gençler ve çocuklar dijital dünyaya hazırlanacak. Eğitim ve sağlık hizmetlerinde dijital uygulamaların kullanımı, bilgisayar destekli tasarım gibi farklı alanlarda hizmetler verilecek.