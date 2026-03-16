Yaş Meyve Sebze de ihracatın yıldızları ödüllendirildi

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz’ün ev sahipliğinde Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) hizmet binasında düzenlenen törene Mersin Vali Vekili İrfan Demiröz, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Doğan, AKİB Genel Sekreteri Mehmet Ali Erkan, oda, borsa ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Türkiye genelinden çok sayıda sektör temsilcisi ve ihracatçı iş insanı katıldı.



Törenin açılış konuşmasını yapan Başkan Ferhat Gürüz, Türkiye’nin 2025 yılında 3,7 milyar dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirdiğini belirterek, bunun yaklaşık yüzde 50’sinin Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından yapıldığını vurguladı. Türk narenciye ihracatında da güçlü bir paya sahip olduklarını dile getiren Gürüz, 1,5 milyar dolarlık narenciye ihracatının yüzde 72’sinin birlik üyeleri tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

“Net döviz girdisi sağlayan stratejik bir sektörüz”

Yaş meyve sebze sektörünün ekonomiye sağladığı katkıya dikkat çeken Gürüz, ihracatın büyük ölçüde yerli üretime dayandığını belirtti. Gürüz, “İhracatımızın yaklaşık yüzde 95’i yerli üretimden oluşuyor. Otomotiv, tekstil veya kimya gibi sektörlerde ihracat rakamları yüksek olsa da ithalat oranları da oldukça fazla. Bizim sektörümüzde ise ithalat kalemi yok denecek kadar az. Bu nedenle net döviz girdisi açısından sektörümüz ülkemizin göz bebeğidir” ifadelerini kullandı.



Sektörün iklim değişikliği, jeopolitik gelişmeler ve kur dalgalanmaları gibi birçok değişkene rağmen üretim ve ihracatı sürdürdüğünü belirten Gürüz, “Olumsuz iklim koşullarına ve yüksek enflasyon-düşük kur politikasına rağmen yaş meyve sebze ihracatımız değer bazında yüzde 10 artış sağladı. 2025–2026 narenciye sezonunda ise şubat sonu itibarıyla Türkiye’nin narenciye ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82 artış gösterdi” diye konuştu.

Kılıçkaya: “Yaş meyve sebze sektörü tarım ürünleri ihracatında önemli yer tutuyor”

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya ise tarım sektörünün Türkiye ihracatındaki stratejik rolüne dikkat çekti. Kılıçkaya, 2025 yılında tarım ürünleri ihracatının yüzde 0,2 artışla 32,6 milyar dolara yükseldiğini ifade etti. 2026’nın ilk iki ayında ise tarım ürünleri ihracatının 5,4 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirten Kılıçkaya, yaş meyve sebze sektörünün bu tablo içinde önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Kılıçkaya, 3,2 milyar doları aşan yaş meyve sebze ihracatı ile 2,6 milyar doların üzerindeki meyve sebze mamulleri ihracatının, üreticiden lojistiğe uzanan geniş bir ekonomik ekosistem oluşturduğunu vurguladı.



İhracattaki artışın planlı politikaların sonucu olduğunu dile getiren Kılıçkaya, ihracatçıların fuar katılımından pazar araştırmasına, TURQUALITY, UR-GE projeleri, e-ihracat destekleri ve ticaret heyetlerine kadar geniş bir yelpazede desteklendiğini belirtti. Kılıçkaya, Bu kapsamda 2025 yılında ihracatçılara toplam 33 milyar TL destek sağlandığını, 2026 yılında ise bu tutarın 45 milyar TL’ye çıkarılacağını açıkladı.

Tarım sektöründe 478 firmaya UR-GE desteği

Tarım ürünleri sektöründe rekabet gücünü artırmak amacıyla yürütülen projelere de değinen Kılıçkaya, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) kapsamında 20 projenin 478 firmanın katılımıyla devam ettiğini söyledi. Tarım sektöründe ayrıca 26 marka ve 21 TURQUALITY programı olmak üzere toplam 47 firmanın desteklendiğini belirten Kılıçkaya, Türk gıda ürünlerinin küresel pazarlarda marka değerinin güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Tarım ihracatının önündeki teknik engellerin kaldırılması için Gıda ve Tarım İhracatındaki Teknik Engellerin Aşılması Projesi’nin (GATE) hayata geçirildiğini belirten Kılıçkaya, bu kapsamda Kanada, Filipinler, Çin ve Endonezya pazarlarında önemli ilerlemeler sağlandığını söyledi.