Yaşar Gayrimenkul 2024’te şube sayısını artıracak

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Gayrimenkul sektöründe alım, satım, kiralama ve diğer tüm aşamalarda hizmet veren Yaşar Gayrimenkul, 1988 yılından bu yana gösterdiği faaliyetlerini 2008 yılında ortaya koyduğu markalaşma çalışmalarıyla taçlandırdı. Şu anda kendi bünyesinde istihdam ettiği yazılımcılarla sürdürdüğü Ar-Ge faaliyetleriyle sektörüne yeni bir yazılım programı oluşturmaya yönelik çalışan marka, büyümesinin sürdürülebilirliğine yönelik planlama yapıyor.

Yaşar Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanlığı Yönetim Kurulu Başkanı Alpay Yaşar, “2023 yılında bir önceki yıla göre ortalama yüzde 72’lik bir büyüme sağladık. Bu büyüme çalışan sayısı, şube sayısı, portföy sayısı baz alınarak ortaya çıktı. 2024 yıl sonunu da büyüme ile kapatacağımızı öngörüyoruz. Ancak sadece şirketimize değil sektörümüze de yatırım yapıyoruz. Yazılım tarafında arkadaşlarımız şu anda önemli bir yazılım projesi üzerine çalışıyorlar. Sonuca vardığımızda tüm sektörümüz faydalanacak. Bizim büyümemizin sürekliliği ve sağlamlığı sektörümüzle ve tüm dünyayla birlikte olmak zorunda. Üretimden hizmet sektörüne kadar tüm iş süreçlerini bütünleşik bir şekilde görerek çalışıyoruz” dedi.

Markanın 2024 yılı programının da şubeleşmeye yönelik olduğunu paylaşan Alpay Yaşar, “2024 yılında İzmir, Antalya ve Bursa Yaşar Gayrimenkul ailesi ile tanışacaklar. Bizim için yatırım demek Kayseri dışında şubeleşmek, yeni şubeler açmak demek. En son yatırımımızı Ankara’da yaptık. Ankara Çukurambar’da hizmet vermeye başladık. Şu anda 4 Şehirde, 10 şubemiz, 120 danışmanımız ve yaklaşık bin adet portföyümüz mevcut. Bu portföylerimizin yüzde 97’si sözleşmelidir” diye konuştu. Alpay Yaşar ayrıca, insan kaynağı yönetimi noktasında benimsedikleri politikayla da sektörlerindeki diğer firmalardan ayrıldıklarını belirtti.

Yaşar Gayrimenkul de çalışanların yüzde 92’sinin üniversite mezunu olduğunu paylaşan Alpay Yaşar, “İstihdam ettiğimiz arkadaşlarımızın üniversite mezunu olmasına önem veriyoruz ve eğitimlerini devam ettirmeleri noktasında da talepleri olursa mutlaka destekliyoruz. Ayrıca markamızın onlarla birlikte büyüyeceğinin bilincindeyiz. Hiçbir şubemize yönetici olarak dışardan bir profesyonel getirmiyoruz. Bizimle birlikte büyümüş, yetişmiş, markamıza firma sahibi gibi sahip çıkacak şekilde yetiştirdiğimiz arkadaşlarımızı günü gediğinde şubelerimize yönetici yapıyor ve terfi ettiriyoruz” ifadelerini kullandı. Alpay Yaşar, Yaşar Gayrimenkul olarak tüm paydaşlarıyla birlikte şirketlerini büyütmeye devam edeceklerini belirtti.