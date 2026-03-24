Yaşar Müzesi, 4.500’ün üzerinde ziyaretçi ağırladı

İZMİR/ EKONOMİ



Resim, arkeoloji ve halı/kilimden oluşan koleksiyonu, kültürel mirasa ışık tutan panel programları ve çocuklara yönelik atölyeleriyle her yaştan ziyaretçinin buluşma noktası olan Yaşar Müzesi, açılışından bu yana geçen kısa sürede 4 bin 500’ün üzerinde ziyaretçi ağırladı.



Çocuklara kültürel miras bilinci kazandırmayı hedefleyen Yaşar Müzesi, İzmir’de bir ilke imza atarak “Takeover Day” (Müzeyi Ele Geçirme Günü) etkinliğini gerçekleştirdi. Düzenlediği etkinliklerle çocukların sanatla buluşmasını ve yaratıcılıklarını desteklemeyi hedefleyen Müze, “Duygularım ve Ben” ile “Rotamız Hayaller” atölyeleriyle minik ziyaretçilerine ilham vermeyi amaçladı.



Yaşar Müzesi ve Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması iş birliğinde düzenlenen ve çocukların yaratıcılıklarının ve resim sanatına ilgisinin artırılmasının hedeflendiği “Pınar’la Rotamız Hayaller” atölyesinde çocuklar, hayallerini resmederken Uluslararası Pınar Resim Yarışması’na da katılma fırsatı buluyor.



Anadolu’nun zengin kültürel mirasına ışık tutan paneller, konferanslar ve etkinliklerle toplumun her kesimine ulaşmayı hedefleyen Yaşar Müzesi; açılışından bu yana geçen kısa sürede pek çok önemli buluşmaya ev sahipliği yaptı. Bu kapsamda, “Antik Çağda Batı Anadolu Kentlerinde Üretim ve Ticaret” ve “Aigai, Keçilerin Hükmünde Bir Kent Devleti” başlıklı panellerinin yanı sıra; “İç Ege’den Tunç Çağı Öyküleri: Tavşanlı Höyük” ve “Savaşın Gölgesinde Müze Tahliye Operasyonu” konferanslarını ve “Ebru Sanatı ile Renklerin Dansı” atölyesini sanat ve tarih meraklılarıyla buluşturdu.