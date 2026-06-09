Yaşar Müzesi ‘Göz Hizası’ rehberli turları başlıyor

EKONOMİ / İZMİR

İzmir’in kültür ve sanat hayatına modern vizyonuyla yön veren Yaşar Müzesi, ziyaretçilerini sanat eserleriyle daha derin ve felsefi bir bağ kurmaya davet eden yeni bir etkinlik serisi başlatıyor. Her çarşamba saat 12.30’da gerçekleştirilecek olan ücretsiz ve rehberli müze turları, “Göz Hizası” konseptiyle kapılarını açıyor. Serinin ilk turu 10 Haziran 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Yaşar Müzesi’nin dinamik ve katılımcı müzecilik anlayışının bir parçası olarak hayata geçirilen “Göz Hizası”, alışılagelmiş, mesafeli müze gezilerinin ötesine geçmeyi hedefliyor. Etkinlik, ziyaretçiyi pasif bir izleyici olmaktan çıkararak, uzman rehberliği eşliğinde eserlerle aynı düzlemde buluşturmayı, sergilerin perde arkasındaki anlatıları ve saklı kalmış hikayeleri ortak bir diyalogla keşfetmeyi amaçlıyor.

Özellikle öğle arasında sanatla nefes almak isteyen profesyoneller, gençler ve tüm sanatseverler için farklı bir alternatif sunan “Göz Hizası” turları, haftanın tam ortasında zihinsel bir duraklama ve yenilenme noktası olacak. Yaklaşık 45 dakika sürecek olan turlarda, müzenin kurumsal kimliği ve endüstriyel dönüşüm ruhuyla harmanlanan koleksiyonu, rehberin anlatımıyla bambaşka bir boyut kazanacak.

İlk buluşma 10 Haziran’da

Her çarşamba gelenekselleşmesi hedeflenen “Göz Hizası” rehberli turlarının ilki, 10 Haziran Çarşamba günü saat 12.30’da Yaşar Müzesi’nde başlayacak. Ziyaretçilere ücretsiz olarak sunulan bu özel deneyimde, grup dinamizmini ve tur konforunu en üst düzeyde tutabilmek adına katılım kontenjanla sınırlandırılacak.