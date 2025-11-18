Yaşar Üniversitesi yeni nesil eğitim binasının açılışını gerçekleştirdi

İZMİR / EKONOMİ

Yaşar Üniversitesi’nin sürdürülebilir gelecek için yürüttüğü yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında inşa edilen 10 katlı yeni eğitim binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Selçuk Yaşar Kampüsü’nde düzenlenen törene Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı Başkanı ve Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyesi - İcra Başkanı Mehmet Aktaş, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Hikmet Altan, Romanya Başkonsolosu Lilian Zamfırou, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, KOSGEB İzmir Müdürü Levent Aslan, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Eski Üyesi Selahattin Karakaş, akademisyenler, çalışanlar ve öğrenciler katıldı.

Törende iş dünyası, kamu yöneticileri, eğitim, medya dünyası, akademisyenler ve öğrencilerle duygularını ve düşüncelerini paylaşan Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, yeni eğitim binasının çevreye duyarlı, enerji verimliliği yüksek, yeşil ve akıllı yaşam alanı olarak hayata geçirildiğini söyledi. Ahmet Yiğitbaşı, “Binamızın çatısında yer alan güneş panelleriyle enerji ihtiyacının bir kısmını temiz ve yenilenebilir kaynaklardan karşılıyoruz. Aynı zamanda, yağmur suları binanın altındaki özel bir sarnıçta toplanarak, kampüsümüzün yeşil dokusuna hayat veriyor. Peyzaj tasarımında ise yeşil bina kriterleri gözetilerek düşük su ihtiyaçlı bitkiler tercih edildi. Bu sayede, yeni eğitim binamız LEED Yeşil Enerji Sertifikası almaya aday örnek bir yapı niteliği taşıyor” dedi.

Yeni binanın ‘Akıllı Bina Yönetim Sistemine’ de sahip olduğunu belirten Ahmet Yiğitbaşı, “Binamızda ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma ve enerji tüketimleri merkezi olarak izlenip yönetiliyor. Isıtma ve soğutma sistemleri, mekânlardaki doluluk oranına göre; havalandırma sistemleri ise karbondioksit miktarına göre otomatik olarak ayarlanarak enerji kullanımını optimize ediyor. Akıllı jeneratör ve varlık sensörleri gibi teknolojiler sayesinde gereksiz enerji tüketimi de önleniyor. Tüm bu çevreci özellikler sayesinde, binamız enerji verimliliğini en üst seviyede tutarken çalışma ve araştırma ortamının verimliliğine olumlu katkılar sağlayarak üniversitemizin akademik niteliğini destekleyecek’’ diye konuştu

“Öğrencilerimiz birlikte üretecekler”

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller ise yeni eğitim binasının öğrencilerin öğrenme deneyimini zenginleştirmeyi ve farklı disiplinler arasında güçlü bir etkileşim ortamı oluşturmayı hedeflediğini belirterek “Sınıflarımızdaki yeni nesil akıllı tahtalarla akademisyenler; NFC kartlarını kullanarak hızla oturum açabilir, bulut depolarına anında erişebilir ve bilgisayar zorunluluğu olmadan derslerini verimli şekilde işleyebilirler. Öğrenciler ise kendi mobil cihazlarıyla derse aktif katılım sağlayarak anlık etkileşim kurabilmektedir. Öğretim üyelerimiz, akıllı tahta uygulamasına diledikleri zaman erişip içeriklerini uzaktan hazırlayabilir. Ders sonunda tüm içeriğin QR kodla anında öğrencilere ulaştırılması ise öğrenme sürekliliğini doğrudan desteklemektedir. Binanın her katı bilgi, üretim, tasarım, yaratıcılık ve paylaşım ruhuyla dolup taşacak. Öğrencilerimiz burada derslerin ötesine geçerek fikirlerini tartışacak, araştırmalarını uygulamaya dönüştürecek ve birlikte üretecekler. Yeni binamızın, üniversitemizin araştırma kapasitesine, yenilikçi projelerine ve sürdürülebilirlik hedeflerine de güçlü katkılar sağlayacak” dedi