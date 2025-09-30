Yaşar Üniversitesi’nden 8 akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları arasında

İZMİR / EKONOMİ

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) Stanford Üniversitesi’nden Dr. John loannidis’in liderliğinde çalışan özel bir araştırma ekibinin her yıl hazırladığı “Dünyadaki En Etkili Bilim İnsanları” listesi, dünyadaki bilim insanları arasında yüzde 2’lik dilime giren akademisyenlerden oluşuyor. Liste, bilim insanlarının yayın ve atıf sayıları, yazar sıralamaları gibi farklı değişkenlerin değerlendirilmesiyle oluşturuldu. Çalışmada, Scopus veri tabanındaki veriler kullanılarak en önemli araştırma etkisine sahip akademisyenleri belirledi.

Listeye; Yaşar Üniversitesi’nden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Gürel, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Türkan, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Yetkin Ekren, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mir Jafar Sadegh Safari, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Duygu Türker Özmen ve Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanı Prof.Dr. Fatma Dilvin Taşkın Yeşilova girdi.

“Hedefimiz bu sayıyı 10’lara çıkarmak”

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller akademisyenlerin bu başarısı hakkında, “Yaşar Üniversitesi olarak geçen sene 7 akademisyenimizle bu listede yer almıştık, bu sene 8 akademisyenle yer alıyoruz. Çok mutluyuz. Özellikle az sayıda etkin akademisyenle çalışan bir üniversiteden bu kadar sayıda saygın bilim insanımızın olması bizi önce yüreklendiriyor sonra çok gurur veriyor. Hedefimiz bu sayıyı 10’lara çıkarmak” dedi.

İndekslerde ilk sırada

Operasyon yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, yeşil lojistik, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, endüstri 4.0, çok kriterli karar verme yöntemleri gibi alanlarda çalışmalarını sürdüren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, son beş yıllık sıralama incelendiğinde “ABCD Journal Quality List”, “Scimago Journal Ranks”, “HCERES” ve “Handelsblatt” indekslerinde, Türkiye’deki üniversitelerde görev yapan araştırmacılar arasında ilk sırada yer almıştı. Geçtiğimiz sene Uluslararası Endüstri Mühendisliği ve Operasyon Yönetimi Topluluğu (IEOM) tarafından “Lojistik Dalında Yılın En Seçkin Profesörü” ödülüne layık görülen Prof. Dr. Kazançoğlu, bilimde kaliteyi ve yeniliği teşvik etmek amacını taşıyan Hollanda Araştırma Konseyi’nin (NWO) “Döngüsel Ekonomi Komitesi”nde yer alıyor.

Enerji alanındaki sayılı bilim insanlarından

Enerji alanındaki çalışmalarıyla ülkemizin sayılı bilim insanları arasında yer alan Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı’nın çalışmaları ise enerji, ekserji, eksergoekonomik ve eksergoçevresel yöntemlerinin analizi ve uygulaması ve güneş enerjisi destekli sistemlerinin performans değerlendirmesi üzerinde yoğunlaşıyor. Çok sayıda ulusal uluslararası bilimsel etkinliklerin organizasyonunda yer alan Prof. Dr. Hepbaşlı, enerjiyle ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilerde de hakemlik, editörlük gibi görevler üstleniyor.

Uzayda bitki araştırması

Yaşar Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Türkan ise başta kuraklık ve tuzluluk streslerine karşı bitkilerin vermiş olduğu fizyolojik, biyokimyasal ve moleküler yanıtlar üzerinde olmak üzere, bitki biyolojisi ve moleküler biyolojisi konularında bilimsel çalışmalar yapıyor. Bu alanda yapmış olduğu çok sayıda üstün nitelikli çalışmayı dünyaca ünlü dergilerde yayınlamış olan ve çok sayıda atıfı bulunan Prof. Dr. Türkan 2020 yılında TÜBİTAK Temel Bilimler Bilim Ödülü’nü almaya hak kazandı. Prof. Dr. Türkan’ın da yer aldığı üç kişilik ekibin tasarlamış olduğu EXTREMOPHYTE isimli deney, Türk Astronot ve Bilim Misyonu Projesi kapsamında uluslararası uzay istasyonunda gerçekleştirilmişti.

Pek çok hibe ve ödül aldı

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Gürel ise mimarlık kuram ve eleştiri alanında modern mimarlığın kültürlerarası tarihçesi, mekan-kültür, mekan-toplumsal cinsiyet, göç ve yerinden edilme-mekan ilişkisi ve tasarım eğitimi konuları üzerinde çalışıyor. Araştırmaları için birçok hibe ve ödül alan Gürel’in makaleleri Journal of Architectural Education, Journal of Architecture, Journal of the Society of Architectural Historians, Gender, Place and Culture, Journal of Design History, ve Journal of Architectural and Planning Research gibi alanında önemli pek çok dergide yayınlandı.

Hidrolik ve hidroloji laboratuvarı kurdu

Onlarca uluslararası ve tanınmış araştırmacı ile iş birliği yapan İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mir Jafar Sadegh Safari ise iklim değişikliği belirsizliğini ve değişkenliğini göz önünde bulundurarak su kaynakları sistemlerinin kırılganlığını azaltmayı ve sürdürülebilirlik ve dayanıklılığını artırmayı amaçlayan özgün yöntemler geliştiriyor. Geçmiş ve güncel araştırmaları yüksek etki faktörlü dergilerde yayınlanan Doç. Dr. Safari, 100’den fazla hakemli makale ile hidrolik, hidroloji ve su kaynaklarına değerli katkılar sağladı. Dr. Safari, Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde bir hidrolik ve hidroloji laboratuvarı kurdu ve 60’dan fazla SCI dergisinde aktif bir hakem ve editörlük yapıyor.

Ulusal ve uluslararası ödüllere sahip

İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Duygu Türker Özmen ise kurumsal sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik, iş etiği, çevre yönetimi, girişimcilik, sosyal girişimcilik ve örgütler arası ilişkiler gibi konularda çalışmalarını sürdürüyor. Ulusal ve uluslararası alanda birçok ödül sahibi olan Prof. Dr. Özmen’in yürütücü olarak yer aldığı Avrupa Birliği ve kurumsal iş birliği projelerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası alanda birçok yayını, bildirisi, makalesi, kitabı ve kitap bölümü de bulunuyor.

ABD’de araştırmalar yaptı

Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Yetkin Ekren’in çalışma alanları arasında; otomatik depolama sistemleri, tesis yerleşim problemleri, tedarik zinciri, lojistik, benzetim, benzetime bağlı optimizasyon, rassal modelleme konuları yer alıyor. Doktorasını tamamladığı Louisville Üniversitesi’nde 2011-2012 yılları arasında Post Doktora çalışması yürüten Doç. Dr. Ekren, ABD’nin Pennsylvania eyaletinde bulunan savunma devlet kurumunun en büyük deposunda, benzetime bağlı bir performans iyileştirme çalışması yürüttü.

Yeşil finans alanında öne çıkıyor

Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilvin Taşkın Yeşilova, finansal piyasalar, sürdürülebilirlik, enerji ekonomisi ve yeşil finans alanındaki çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde öne çıkan akademisyenler arasında yer alıyor. Özellikle temiz enerji yatırımları, yapay zekâ tabanlı finansal yenilikler ve çevresel politikaların ekonomik etkileri üzerine yaptığı araştırmalar hem akademiye hem de politika yapıcılara yol gösterici nitelik taşıyor. Prof. Dr. Taşkın Yeşilova, finansal yenilik ve çevresel ve finansal sürdürülebilirlik konularında bilimsel araştırmalarını sürdürüyor.