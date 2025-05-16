Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’ndan eğitime kütüphane desteği

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, eğitime yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Çeşme Alaçatı’da bulunan Alaçatı Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Anadolu Lisesi’ne yeni bir kütüphane açıldı.

Alaçatı’nın ilk lisesi olarak 2005 yılında yapımı tamamlanan Çeşme/Alaçatı Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Anadolu Lisesi'ne, 2009 yılında ek bir bina inşa ederek öğrenciler için daha geniş eğitim alanları sunan Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, okulun gelişen ihtiyaçları doğrultusunda, iki derslik büyüklüğündeki alanda, 3 bin kitaptan oluşan, kablosuz internet erişimi, bilgisayar ve çalışma alanları ile geniş imkanlara sahip yeni bir kütüphane kazandırdı.

Kitap okumanın bilgiye erişimi kolaylaştırarak insan yaşamına kattığı değeri ve Hayatın Anlamı Kitap projesinin önemini vurgulayan İzmir Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, “Hayatın Anlamı Kitap Projesi’nin 3. yılındayız. Projemizle, çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığını kazandırıyor, okur-yazar söyleşileri düzenliyor, aileleriyle birlikte kitap okumanın faydalarını keşfedecekleri çeşitli aktiviteler sunuyor, ilçemizdeki okullarımızın kütüphanelerini artırmayı ve zenginleştirmeyi amaçlıyoruz. Bu yüzden, kütüphaneleri artırmayı ve güçlendirmeyi önemsiyoruz” diye konuştu.

“Her türlü desteği sağlamaya hazırız”

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı olarak 51 yıldır eğitim, kültür, sanat alanındaki projeler ve Atatürk çalışmalarıyla topluma katkı sunmayı hedefleyerek faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getiren Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı İdare Heyeti Başkanı Feyhan Yaşar, “Bu okulda 275 öğrencimizin eğitim görmesi, artık Anadolu Lisesi statüsüne kavuşmuş olması ve kütüphane ihtiyacını birlikte karşılamamız geleceğe dair umutlarımızı pekiştiriyor. Eğitime destek vermek, sadece bir okul inşa etmekle sınırlı değil, aynı zamanda o okulu yaşatmak, ülkemiz için nitelikli ve vefalı gençler yetiştirmek de büyük bir sorumluluk. Yaşar Topluluğu olarak, her türlü desteği sağlamaya ve hizmet sunmaya hazırız” dedi.