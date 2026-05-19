Yaşar Zengin: “Güçlü ekonomi öngörülebilir vergi sistemiyle mümkün”

İzmir Yeminli Mali Müşavir Odası (İzmir YMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Zengin, vergi sistemlerinin başarısının sadece toplanan gelirle değil, yapının ne kadar doğru olduğuyla ölçülmesi gerektiğini belirterek, “Ekonomik güvenliğin anahtarı, hataları oluşmadan engelleyen önleyici denetim mekanizmalarındadır” dedi.



Çağdaş vergi sistemlerinin hataları sonradan cezalandırmak yerine baştan önlemeyi tercih ettiğini dile getiren Zengin, “İdeal bir vergi sistemi, yalnızca denetleyen değil, doğruyu baştan kuran sistemdir. Yeminli Mali Müşavirlik sistemi tam da bu ihtiyaca cevap veren önleyici, yönlendirici ve koruyucu bir modeldir. Güven üreten, riskleri azaltan ve sistemi güçlendiren bu meslek, sadece meslek mensupları için değil, ülke ekonomisinin sağlıklı işleyişi için vazgeçilmezdir. Bugün yapılması gereken bu yapıyı daha etkin kullanmak ve güçlü bir disiplinle desteklemektir. Çünkü güçlü bir ekonomi ancak güven veren ve öngörülebilir bir vergi sistemiyle mümkündür” dedi.



Vergi sistemlerinin sadece gelir toplama araçları değil, aynı zamanda ekonomik düzenin güven zeminini oluşturan en kritik yapılar olduğunu ifade eden Zengin, mevcut denetim anlayışının dönüşmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’de vergi denetiminin büyük ölçüde sonradan yapılan, tespit edici ve cezalandırıcı bir yapı üzerine kurulu olduğuna dikkat çeken Yaşar Zengin, bu yaklaşımın kamu düzeni için gerekli olduğunu ancak ekonomik sistemlerin sağlığı için tek başına yeterli gelmediğini dile getirdi. Zengin, asıl hedefin hatayı bulup cezalandırmak yerine, hatanın oluşmasını baştan engellemek olması gerektiğini belirtti.



“Önleyici denetim ile vergi kaybı doğmadan engellenebilir”

Vergi müfettişleri tarafından yürütülen kamu denetiminin doğası gereği sonradan devreye girdiğini ve amacının hataları tespit edip yaptırım uygulamak olduğunu kaydeden Zengin, Yeminli Mali Müşavirler tarafından yürütülen denetimin ise tamamen farklı bir zemine oturduğunu ifade etti. Bu denetimin beyannameler verilmeden önce yapılan, yönlendiren, düzeltici ve koruyucu bir mahiyet taşıdığını vurgulayan Zengin, Yeminli Mali Müşavirlik sisteminin hataları oluşmadan önlediğini, riskleri azalttığını, mükellefi cezai yaptırımlardan koruduğunu ve vergi kaybını daha doğmadan engellediğini söyledi.