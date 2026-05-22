Yatak endüstrisi sektörü Afrika pazarına odaklandı

EKONOMİ (BURSA) - Dünya genelinde yaklaşık 40 milyar dolarlık büyüklüğe sahip yatak üretim sektörünün önemli oyuncularını bünyesinde buluşturan Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA), üyeleriyle birlikte Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentinde düzenlenen AFROZUM – Mobilya ve Yatak Aksesuarları, Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı’na katıldı. Fuar kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde Türk firmaları, Afrika pazarındaki yeni iş fırsatlarını değerlendirme imkânı bulurken, organizasyonun bölgeye açılım açısından önemli fırsatlar sunduğu belirtildi. IBIA Başkanı Osman Güler, sektörün yaklaşık 30 bin kişiye istihdam sağladığını, 3 milyar dolarlık üretim kapasitesine ulaştığını ve 150’ye yakın ülkeye 2 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

Güler, sektörün küresel pazarlardaki etkinliğini artırmak amacıyla uluslararası fuar ve ticaret organizasyonlarına düzenli olarak katıldıklarını belirtti. Afrika’nın alternatif pazarlarda büyüme stratejisinde öne çıktığını vurgulayan Güler, Güney Afrika’nın kıta genelinde önemli bir ticaret merkezi konumunda bulunduğunu ifade etti. Johannesburg’daki Gallagher Convention Centre’da düzenlenen fuara yoğun ilgi gösterildiğini kaydeden Güler, Türkiye’nin Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç ile Ticaret Ateşesi Hayrünnisa Karcı’nin organizasyona destek verdiğini söyledi. Afrika pazarının Türk yatak yan sanayi sektörü için uzun vadeli ve sürdürülebilir iş birlikleri açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirten Güler, Güney Afrika’daki temasların kıtada güçlü bir başlangıç oluşturduğunu ifade etti.