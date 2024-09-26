Yatak endüstrisinin kalbi İstanbul’da atmaya başladı

ALİ ŞAHİN/İSTANBUL

Türkiye’nin yatak komponentleri ve teknolojileri konusunda tek fuarı olan IBIA Expo - Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde üçüncü kez kapılarını açtı. 100 ülkeden 35 bine yakın yerli ve yabancı alıcının ağırlanması planlanan IBIA Expo 2024, alıcıları ve önde gelen üreticilerin ikili iş görüşmeleri için de bir buluşma platformu görevi üstlenecek.

Fuar’ın sektördeki son teknolojilerin ve inovatif ürünlerin sergilendiği bir ihracat platformu olarak da ön plana çıktığını belirten Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler açılışta yaptığı konuşmada Türkiye’nin Çin ile birlikte sektörün en büyük üreticilerinden birisi haline geldiğini hatırlattı.

Yatak üreticilerinin yanı sıra makine, kumaş, yay, sünger, keçe, elyaf, kimya, aksesuar, kılıf ve tekstil gibi birçok farklı dalda teknolojik hizmet veren uluslararası firmaların fuarda yer aldığını ve sektörün sürekli büyüdüğünü belirten Güler, “2021 yılının Şubat ayında 22 öncü firma temsilcileri tarafından kurulan derneğimiz, bugün itibarıyla 142 üyeye ulaştı. Yatak yan sanayisi olarak 30 bin kişilik istihdamımız ve 3 milyar doların üzerinde üretim kapasitemizle, yaklaşık 150 ülkeye 2,4 milyar doların üzerinde ihracat yapıyoruz” dedi.

“İhracatımızı 3 milyar dolara çıkaracağız”

İBİA EXPO 2024’ü 25 bin metrekarelik bir alanda, yaklaşık 150 yerli ve yabancı katılımcıyla gerçekleştirdiklerini söyleyen Güler, “Amerika'dan Hindistan'a, Brezilya'dan Avrupa'ya kadar geniş bir coğrafyadan, 100'den fazla ülkeden yaklaşık 35 bin sektör profesyonelini ağırlayacağız. Bugün açılışını yaptığımız fuarda, katılımcılarımız yeni son teknolojik ve geniş yelpazeye sahip ürünlerini sergileme fırsatı bulacaklar. Ayrıca bu sene fuar organizasyonunda BİFAŞ ve yönetim olarak yıl boyu çok çalıştık. Geniş bir coğrafyadan yaklaşık 2 bin profesyonel alıcıyı özel misafirimiz olarak davet ettik ve ağırlıyoruz. Bu sayede geniş ticari ilişkiler kurulacak ve 2,4 milyar dolar olan yıllık ihracatımızı fuarın katkılarıyla 3 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Protokol üyelerinin selamlama konuşmalarının ardından fuara katkı sunan paydaşlara plaketleri verildi. Fuarın açılış kurdelesi de protokol üyeleri tarafından kesildikten sonra heyet standları ziyaret ederek firmalar ve sektör hakkında bilgi aldı.