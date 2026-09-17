Yatak yan sanayisinde hedef 3 milyar dolarlık ihracat

ERHAN BEDİR / İSTANBUL

Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA) ile Birleşik Fuarcılık (BİFAŞ) tarafından düzenlenen IBIA EXPO Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde 5. kez gerçekleştiriliyor. 19 Eylül’e kadar devam edecek fuar, Türkiye’nin yatak üretim ekosistemindeki makine, teknoloji ve yan sanayi gücünü uluslararası pazarlara taşımayı hedefliyor. Bu yıl 10 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarda Türkiye’nin yanı sıra farklı ülkelerden yaklaşık 100 firma ürün ve teknolojilerini sergiliyor. Organizasyon kapsamında ABD ve Avrupa başta olmak üzere Brezilya, Hindistan ve İran’ın da aralarında bulunduğu 90’ın üzerinde ülkeden sektör profesyonelinin ziyaret edilmesi bekleniyor.

“Yeni hedef 3 milyar dolarlık ihracat”

Fuarın açılışında konuşan IBIA ve Elektroteks Makine Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, yatak yan sanayi ve teknolojileri sektörünün ihracat kapasitesini büyütmek için IBIA EXPO’nun önemli bir platform olduğunu belirtti. Güler, sektörün yıllık ihracatını fuarın sağlayacağı yeni ticari bağlantılarla 3 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. Hedef, Türkiye’nin yatak üretimindeki mevcut kapasitesinin yanı sıra makine, teknoloji ve yan sanayi ihracatını da küresel pazarlarda daha yüksek bir seviyeye taşımayı amaçlıyor.

“Küresel daralmaya rağmen ilgi artıyor”

IBIA EXPO’yu IBIA ile birlikte düzenleyen Birleşik Fuarcılık (BİFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural ise küresel ekonomide yaşanan zorlu koşullara rağmen fuara yönelik uluslararası ilginin arttığını söyledi. Fuarın, üretici ve tedarikçileri yeni pazarlardaki alıcılarla buluşturmasının sektörün ihracat bağlantılarını güçlendirmesi hedefleniyor.

“Türkiye’nin dünya yatak endüstrisindeki önemi büyük”

Brezilya Yatak Endüstrisi Derneği (ABICOL) Başkan Yardımcısı Andrey Dos Anjos, Türkiye’nin küresel yatak endüstrisinde önemli bir konuma sahip olduğunu belirterek, Türkiye’nin sektörü IBIA aracılığıyla başarıyla temsil ettiğini dile getirdi. TİM Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Yamankaradeniz de fuarların ihracatçı sektörler açısından önemine dikkat çekti. Hizmet İhracatçıları Birliği olarak özellikle ihracatta öncelikli sektörlere yönelik fuarları desteklediklerini belirten Yamankaradeniz, hizmet ihracatının Türkiye ekonomisinin önemli ihracat kalemlerinden biri haline geldiğini söyledi. Yamankaradeniz, Türkiye’nin yıllık hizmet ihracatının 125 milyar dolar seviyesine ulaştığını ve ülkenin mal ihracatının yanı sıra hizmet ihracatıyla da küresel ticarette ağırlığını artırdığını ifade etti.

“Bir sonraki buluşma 2028’de”

Açılış konuşmalarının ardından IBIA ve BİFAŞ yöneticileri ile sektör temsilcileri fuara katılan firmaların stantlarını ziyaret etti. Bu yıl 5. kez düzenlenen IBIA EXPO Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı 19 Eylül Cumartesi günü sona erecek. Fuar organizasyonunun bundan sonraki süreçte iki yılda bir düzenlenmesi planlanırken, 6. IBIA EXPO’nun Eylül 2028’de gerçekleştirilmesi hedefleniyor