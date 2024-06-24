Yatak yan sanayisinin devleri Brezilya’da buluştu

EKONOMİ/BURSA

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilen 1. Uluslararası Yatak Endüstrisi Toplantısı’nda Türkiye’yi, Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler temsil etti. Açılış konuşmasını Brezilya Devlet Başkan Yardımcısı Geraldo Alckmin’in yaptığı ve Türkiye’nin yanı sıra Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa ile Uzak Doğu’dan dünyanın önde gelen yatak ve yatak yan sanayi üreticilerinin iştirak ettiği toplantıda sektörün dünya genelindeki durumu ele alındı. Toplantıda konuşan Güler, Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği hakkında bilgiler verirken katılımcıları 25-28 Eylül 2024 tarihlerinde, düzenlenecek İstanbul IBIA EXPO 2024’e davet etti. Güler ayrıca, “Türkiye, Uzak Doğu’dan Avrupa ve Amerika pazarına kadar, yatak ve yatak yan sanayiine teknoloji üreten ve malzeme sağlayan dünyadaki en önemli ikinci ülke durumundadır. Bu da dünya genelinde gerek teknolojik gelişmeler, gerekse malzeme tedariki yönüyle sektörde Türkiye’yi çok önemli hale getirmiştir. Sektörümüzde Türkiye olarak dünyaya teknoloji ihraç ediyoruz” dedi.