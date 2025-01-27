“Yatırım planlarında çevre ilçeler de dikkate alınmalı”

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nin (BUSİAD), olağan mali genel kurulunda konuşan BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar, kamuoyu ile paylaştıkları “Sanayi, Tarım ve Turizm ile Gelişen Bursa” vizyon belgesinin toplumun tüm kesimlerinden olumlu geri dönüşler aldığını söyledi. Bursa’nın Türkiye’de organize sanayinin ilk kurulduğu kent olduğunu hatırlatan Küçükkayalar, “Sanayinin Pilot’u Bursa, dönüşümün de Pilot’u olmaya hazır. Sanayiye öncülük eden kentimizin artık yeşil, dijital ve toplumsal dönüşüme de öncülük etmesinin zamanı geldi. Bunu yapabilecek bilgi, birikim ve deneyime Bursa’mız sahip. Yerel yönetimlerde yaşanan değişimle birlikte Bursa Planlama Ajansı kuruldu. Ajans hızla çalışmalarına başladı ve 2025 sonunda 1/100.000’lik Bursa 2050 Çevre Düzeni Planının açıklanacağını duyurdu. Biz de ‘Yaşanabilir bir Bursa için tam zamanı’ diyoruz” dedi.

Sanayici ve iş insanlarının yatırımlarını planlarken Bursa merkezindeki ilçelerin dışındaki ilçeleri de dikkate alması gerektiğine vurgu yapan Buğra Küçükkayalar, “Ayrıca yatırım planlarımızı yaparken 2050 yılı 1/100.000’lik Bursa Çevre Düzeni Planı’na göre hareket etmemizin Bursa’mızın geleceği için çok önemli olduğunu da vurgulamak istiyoruz. Artık yeni bir hikâye yazmamızın zamanının geldiğine ve biz sanayici ve iş insanlarının da bu hikâyede etkin bir şekilde yer almamız gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.