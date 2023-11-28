Yatırımcıların yeni adresi Eskişehir OSB oldu

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Hayata geçirdiği projeler ve yatırımlarla, sanayi kuruluşlarına en iyi yatırım ve üretim ortamını sağlayan Eskişehir OSB, son yıllarda yerli ve yabancı yatırımcıların en çok tercih ettiği bölgelerin başında geliyor.

2023 yılının 10 aylık döneminde 32 yeni yatırımcıya toplam 479 bin metrekarelik arsa tahsisi gerçekleştirdiklerini belirten Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, yılsonuna kadar 500 bin metrekarenin üzerinde bir alanı daha yatırımcılara tahsis etmeye hazırlandıklarını söyledi. Son 7 yıllık dönemde 324 yatırımcıya 4 milyon metrekarelik alan tahsis ettiklerini anlatan Küpeli, “Eskişehir ekonomisini özellikle sanayi bazlı büyümesine çok büyük katkı sağlamaktayız. Sanayimizi daha da büyütmek için yerli ve yabancı birçok yatırımcılarla görüşmelerimiz sürüyor. Dünya çapında önemli sanayi kuruluşlarının bölgemize yeni yatırım yapma konusunda istek ve talepleri var. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi kanalıyla gelen yatırım istekleri de oluyor. Tüm yatırımcılarla görüşüp imkânlarımızı, net bir şekilde Eskişehir OSB’nin onlara sağladığı fırsatları ve yatırım ortamına ilişkin tüm verileri önlerine koyuyoruz” diye konuştu.

Yeni yatırımlarla birlikte Eskişehir OSB’deki toplam tesis sayısı 899’a ulaştığı bilgisini paylaşan Küpeli, bunlardan 639’unun üretim yaptığını, kalan 260 firmanın ise inşaat ve proje çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Eskişehir OSB’ye özellikle İstanbul ve civar illerden çok yoğun bir yatırımcı ilgisi olduğuna vurgu yapan Küpeli, “Eskişehir’in coğrafi konumunun sağladığı avantajın yanı sıra, uygun maliyetli olan OSB alanlarımızın çok büyük kısmının düz bir zeminde yer alması, inşaat maliyetlerinin uygunluğu, en önemlisi ise OSB’mizdeki eksiksiz ve mükemmel altyapının varlığı yatırımcıların Eskişehir’i tercih etmesinde önemli rol oynuyor” dedi.

“2030’da çalışan sayısının 75 bine ulaşmasını hedefliyoruz”

Yeni yatırımlarla birlikte Eskişehir OSB’de çalışan sayısının da artığına işaret eden Küpeli, sözlerine şöyle devam etti: “Eskişehir genelinde sanayi kuruluşlarındaki toplam çalışan sayısı 72 bin kişiye ulaşmış durumda. OSB’deki sanayi kuruluşlarındaki çalışan sayımız ise 48 bin 500. Yeni yatırımlar tamamlandığında toplamda 16 bin kişiye yeni iş imkânı sağlanarak bu sayı 2025’de 55 bin kişiye ulaşmış olacak. 2030’lu yıllarda ise bölgemizde 75 bin kişilik istihdam hedefliyoruz. Eskişehir OSB aynen bir kartopu gibi, her geçen yıl daha da hızlanarak büyüyen bir tempo yakalamış durumda. Sanayimiz her yıl iki bin kişinin üzerinde yeni istihdam alanı ortaya çıkarıyor. Sürekli artan bu işgücü talebinin bir kısmını kurduğumuz EOSB Özel Meslek Lisesi, diğer bir kısmını ise Mesleki Eğitim Merkezimiz olan MEGEM vasıtasıyla kendi imkanlarımızla yetiştirerek karşılıyor ve sanayimizde istihdam edilmesini sağlıyoruz.”

Eskişehir OSB’ye gelen yatırımcılara ihtiyaç duyulan her türlü büyüklükteki arsaları tahsis edebildiklerini dile getiren Nadir Küpeli, özellikle yüksek teknoloji konusunda ve yan sanayi oluşturacak şekilde yatırım yapmak isteyen yatırımcılara her zaman öncelik verdiklerinin altını çizdi. Bugünden Eskişehir sanayisinin gelecek 50 yılını planladıklarını kaydeden Küpeli, ilk hedef olarak 2030 yılına kadar en az 10 milyon metrekarelik alanı daha yeni yatırımcılara tahsis etmeyi hedeflediklerini vurguladı. Küpeli, “2030 yılında OSB’deki firma sayımızın 1.250’nin üzerine çıkararak bölgeden yapılan yıllık ihracat tutarının 5 milyar dolara çıkmasını hedefliyoruz. Eskişehir OSB’nin bugün 34 milyon metrekare olan toplam alan büyüklüğünün ise 50 milyon metrekareye ulaştırmayı planlıyoruz. Böylelikle Türkiye’nin en büyük OSB’lerinden biri olmaya ilerleyen yıllarda da devam edeceğiz” diye konuştu.

Yüksek teknoloji ihracatında hedef yüzde 20

Türkiye’nin toplam ihracatı içinde yüksek teknoloji ürün ihracat oranının yüzde 3’ler düzeyinde olduğunu hatırlatan Nadir Küpeli, Eskişehir’in ileri teknoloji ürün ihracatını artırmayı hedeflediklerini belirtti. Küpeli, “Eskişehir sanayisinin ihracatı içinde yüksek teknoloji ürünlerinin payı yüzde 15’ler düzeyinde bulunuyor. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi olarak yeni yatırımları Eskişehir’e kazandırıp2030 yılına kadar bu oranı yüzde 20’lere çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. Geçmişten aldıkları büyük sanayi mirasını, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında çok daha ileriye taşıyarak yeni nesillere aktaracaklarını vurgulayan Küpeli, “OSB’yi ve sanayimizi daha da geliştirmek için sürdürdüğümüz çalışmalarla Türkiye’nin yeni yüzyılında Eskişehir OSB’nin toplam alanını 50 milyon metrekareye çıkartacağız. Böylece katma değerli ihracatın ve yüksek teknolojili ürünlerin üretiminde uzmanlaşmış dev bir eko sisteme sahip en önemli sanayi üretim merkezlerinden olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.