Yatırımı halka arz olmadan gerçekleştirdi, SPK’dan gün bekliyor

Eray ŞEN/ADANA

Adana, Mersin ve Mardin’deki 4 un fabrikasında, toplam yaklaşık 1.500 ton günlük üretim kapasitesi ile Türkiye’de ilk 10’da yer alan Akhan Un, şimdi de makarna fabrikası kuruyor. Halka açılma hedefi doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) halka arzdan elde edeceği gelirin yüzde 35’i ile makarna fabrikası kuracağını beyan eden şirket, halka arz süreci uzayınca durmadı, yatırımı öz kaynaklarıyla başlattı.

Akhan Un Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İlhan, un üretimine ek olarak başlattıkları makarna yatırımını Mardin’de 12 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 20 bin metrekare alanda gerçekleştirdiklerini söyledi. Yıllık 78 bin 500 ton üretim kapasitesine sahip tesisi, bu yılın sonunda devreye almayı hedeflediklerini belirten İlhan, “Makinelerimiz İsviçre’den, İtalya’dan geldi, montaj başladı, çalışmalar devam ediyor. Dört adet üretim hattımız var. Yüksek teknolojiye sahip bir tesis kuruyoruz. Üretimde robotlar kullanıyoruz, ancak insan gücüne de yer vereceğiz, istihdam da yaratacağız, yaklaşık 150 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Mardin’in durum buğdayı dünyaya makarna olarak açılacak”

Makarna fabrikası tamamlandığında toplam yatırım miktarının 37.5 milyon doları bulacağını bildiren İlhan, “Mezopotamya’nın kaliteli buğdaylarından üreteceğimiz makarnaları dünya markası yapmayı hedefliyoruz. En az 50 ülkeye ihracat yapmayı planlıyoruz. İlk etapta yüzde 80 ihracat, yüzde 20 iç piyasaya olarak başlayacağız, zamanla bu makas değişebilecek. İhracatta hedef pazarlar Japonya başta olmak üzere Uzakdoğu, Amerika ve Afrika” diye konuştu.

“Un fabrikamızı alan, makarna fabrikamızı da almış olacak”

Şirketin halka açılması ile ilgili gelişmelere değinen İlhan, şunları söyledi: “Halk arz olduğumuzda bu gelirin yüzde 35’ini makarna fabrikası yatırımında kullanacağımızı daha önce SPK’ya yaptığımız başvuruda açıklamıştık. İzahnamede taahhüt ettiğimiz yatırımı, halka arz olmadan gerçekleştirdik. Bu para daha gelmeden, yatırım bitmiş olacak, makarna fabrikamız üretime başlayacak. Un fabrikamızın halka arzına katılarak bizlere ortak olan yatırımcılar, aynı zamanda makarna fabrikamıza da yatırım yapmış olacaklar. Halka arzdan gelecek fon ile işletmelerimizi güçlendirmeye, büyümeye, yatırıma devam edeceğiz.”

“Hasattan son tüketiciye kadar kaliteye önem veriyoruz”

İlhan, “Sektörde bizi farklı kılan ve öne çıkaran nokta, hasat anından son tüketiciye ulaşıncaya kadar devam eden kalite anlayışımız. Temel değerlerimize bağlı kalarak oluşturmaya çalıştığımız kurumsal yapımızı dijital dünyaya entegre ederek güncel kalmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı. Ar-Ge ve markalaşma sürecini ‘ciddiyet ve disiplin’ çerçevesinde devam ettirdiklerini vurgulayan İlhan, “Bu husus üzerinde titizlikle durduğumuz bir konu. Ayrıca biliyoruz ki inovasyona adapte olmadan yapılan çalışma, neticeye varmada çok zahmet verici olacaktır. İşte bu bilinçle tüm çalışmalarımızı inovasyon temelli gerçekleştiriyoruz” dedi.

Ürünler Ar-Ge çalışmaları ile belirleniyor

Akhan Un’un iç ve dış pazara sunduğu 28 adet un çeşidi bulunuyor. Şirket; börek, baklava, pizza, kruvasan, simit, poğaça, yufka gibi ürünler için özel Ar-Ge çalışmaları yürütüyor.