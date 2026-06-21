Yayla turizminin yükselen yıldızı: Avlot Seyir Otel

Avulot Otel’in tarihi kervan yolu üzerinde doğayla uyumlu bir tesis olduğunu ifade eden Hüsnü Altuntaş, tamamı ahşap mimariyle tasarlanan tesisin bugün bölgenin en dikkat çeken konaklama merkezlerinden biri olduğunu ve mevcut kapasitenin artık talebi karşılamakta zorlandığını söyledi. Üç restoran, toplantı salonu ve bin kişilik kır düğünü alanına sahip tesisin her geçen yıl daha fazla ziyaretçi ağırladığını kaydeden Altuntaş, "Mevcut kapasitemiz artık bize yetmiyor. Bu nedenle 15 yeni ahşap oda ilavesi yapmayı planlıyoruz. Ayrıca yarı kapalı olimpik havuz projemiz var. Bunları önümüzdeki sezona yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Çok geniş bir coğrafyadan ziyaretçi ağırlıyor

Bölgenin uluslararası düzeyde tanınmaya başladığını vurgulayan Altuntaş, Hindistan'dan ABD'ye, Kanada'dan Afrika ülkelerine kadar çok geniş bir coğrafyadan ziyaretçi ağırladıklarını belirterek, "Buraya dünyanın 50 farklı ülkesinden turist geliyor. Özellikle Körfez ülkelerinden gelen misafirlerimiz doğaya büyük ilgi gösteriyor. Üç günlüğüne gelip haftalarca kalan misafirlerimiz oluyor. İnsanlar artık deniz ve kumdan çok doğanın içinde huzur arıyor" diye konuştu.

Bölgenin turizmde daha büyük bir pay alabilmesi için altyapı yatırımlarının hızlandırılması gerektiğini söyleyen Altuntaş, özellikle yol ve internet eksikliğinin bölgedeki işletmeleri zor durumda bıraktığını ifade ederek "Otobüsler yol olmadığı için tesisimize çıkamıyor. Misafirlerimizi Köprübaşı'ndan transfer etmek zorunda kalıyoruz. Bu da hem ek maliyet oluşturuyor hem de ziyaretçilerin konforunu etkiliyor. Ayrıca yıllardır talep etmemize rağmen internet altyapımız hala tamamlanmadı. Günümüzde internet artık lüks değil temel ihtiyaç haline geldi."

10 oda satıyorduk, bugün 50 oda yetmiyor

Yaklaşık 20 yıldır turizm sektöründe faaliyet gösterdiğini ifade eden Avulot Otel işletmecisi Ahmet Kumaş ise Karadeniz yayla turizminin son yıllarda büyük bir gelişim gösterdiğini söyledi. Yıllar önce turizme başladıklarında bölgenin bugünkü kadar bilinmediğini anlatan Kumaş, "O yıllarda turistlere satabildiğimiz oda sayısı en fazla 10'du. Bugün ise 50 odalık kapasite zaman zaman yetersiz kalıyor. Karadeniz yaylaları artık Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alıyor. Yayla kültürünün tanıtılması ve insanların doğaya yönelmesiyle birlikte bölgedeki hareketlilik tamamen değişti" dedi.

Hizmete girdikleri günden beri Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen tur gruplarının yanı sıra Ortadoğu ülkelerinden de yoğun ilgi gördüklerini belirten Kumaş, yüksek rakımlı yaylaların ve doğal yaşamın ziyaretçilere farklı bir deneyim sunduğunu ifade etti. Sunulan hizmet kalitesinin de tekrar gelen misafir sayısını artırdığını belirten Kumaş, "Kalabalık şehirlerde yaşayan insanlar burada doğayla baş başa kalıyor. Dağda, yaylada huzur buluyorlar. Konuklarımızın rahat etmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Aynı kişiyi farklı acenteler aracılığıyla birkaç kez ağırladığımız oluyor. Bir insan aynı yere üç kez geliyorsa, burada doğru yapılan bir şeyler var demektir. İyi hizmet verdiğiniz zaman bunun karşılığını da alıyorsunuz. Yani iyi hizmet, iyi müşteri, iyi kazanç" diye konuştu.

Konuşmasında bölgenin en temel sorunun kış turizmi eksikliği olduğunu anlatan Kumaş, gerekli yatırımların yapılması halinde bölgenin yıl boyunca ziyaretçi ağırlayabileceğini söyleyerek “ Bu imkan sağlanırsa istihdamımız artar. Bu bölge insanı çalışacağı içinde çevre köylerdeki hanelere, esnafa tüm kesimlere ciddi katkı sağlar. Şu an sezonun ancak dört ayında yoğun çalışıyoruz. İki ay bakım ve tadilat dönemi sonrasında tesisler kapalı kalıyor. Oysa ulaşım ve altyapı sorunları çözülürse bölgemiz 12 ay boyunca turizmden gelir elde edebiliriz. Bu da hem istihdama hem de bölge ekonomisine önemli katkı sağlar. Bizim beklentimiz, Karadeniz yaylalarının yılın her ayında turizmden pay alabilecek bir yapıya kavuşturulmasıdır" diye konuştu.

Yaylalar, şehitlik ve turba bataklığıyla büyük potansiyel

Bulundukları bölgenin yalnızca yaylalarıyla değil, tarihi ve doğal zenginlikleriyle de dikkat çektiğini vurgulayan Kumaş, Köprübaşı ve Sürmene sınırlarında bulunan 35 yaylanın yanı sıra Türkiye'nin en büyük yüksek rakımlı turba bataklıklarından biri ile Rus ordularının Karadeniz'e ilerleyişini durdurmak için verilen mücadelede şehit düşen askerlerin hatırasını yaşatan Harmantepe Şehitliği'nin bölge turizmi açısından önemli bir destinasyon olduğunu ifade etti.