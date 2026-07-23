"Yaz Karma Resim Sergisi" Makine İhtisas OSB'de açıldı

Merve Esin Adıgüzel/Kocaeli

Kocaeli Dilovası’nda faaliyet gösteren Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Kocaeli’nin kültür ve sanat hayatına değer katacak örnek bir projeye imza atarak "Yaz Karma Resim Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi. Sanatçıları ve sanatseverleri bir araya getiren sergide, bölgenin kalıcı bir sanat merkezine dönüştürülmesi hedefleniyor.

OSB’yi Kocaeli'nin en değerli kültür alanlarından biri yapma kararlılığında olduklarını vurgulayan Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, “Burayı Kocaeli’nin en önemli sanat merkezlerinden biri haline getirmek için çalışıyoruz. OSB yönetimi olarak ekip arkadaşlarımızla birlikte bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sizlerin katkıları ve burada bulunmanız bizim için çok değerli. Amacımız, burayı sanatçıların sürekli eserlerini sergileyebildiği, kendilerini ifade edebildiği ve sanatın yaşayan bir parçası olduğu kalıcı bir sanat merkezi haline getirmek” ifadelerini kullandı.

OSB bünyesinde hizmete açılan sanat galerisi, resim sergilerinin yanı sıra tiyatro, müzik ve farklı sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapacak. Kültür ve sanat faaliyetlerinin düzenli olarak gerçekleştirileceği galerinin, bölgenin önemli sanat merkezlerinden biri haline getirilmesi amaçlanıyor.

Galeride her ay yeni bir sergi açılacak. Sergilerde eser satışlarından herhangi bir komisyon alınmayacak ve tüm organizasyonlar sanatçıları destekleme anlayışıyla yürütülecek. Kişisel sergi açan sanatçıların ise uygun görmeleri halinde galerinin koleksiyonuna bir eser bağışlaması planlanıyor.

Bağışlanan eserlerden oluşturulacak koleksiyonla ilerleyen dönemde sanayi bölgesinde bir resim müzesi kurulması planlanıyor. Projenin hayata geçirilmesi halinde, Türkiye'de sanayi bölgesi bünyesinde kurulan ilk resim müzelerinden birinin oluşturulması öngörülüyor.

Sanat galerisinde resim sergilerinin yanı sıra tiyatro gösterileri, çocuk tiyatroları ve farklı kültür-sanat etkinlikleri de düzenlenecek. Sanatın daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için sanatçılar ile sanayi dünyasının bir araya gelmesi ve bölgedeki iş insanlarının sanatla daha fazla buluşturulması hedefleniyor.