Yaz sezonu başlarken havuz kazaları ve hastalıklara karşı uyarı

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

TMMOB’a bağlı Makine Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, yaz sezonu başlarken başta oteller ve tatil köyleri ile su parkları olmak üzere villalar ile sitelerde havuz kazalarına ve hastalıklara karşı sorumluların dikkatli olmasını istedi.

Havuzların hem hijyenik hem de güvenli kullanım için yılda bir kez yapılması gereken ana bakımların, geç kalınmadan bu dönemde yapılmasının önemine dikkat çeken Atmaca, şunları kaydetti:

‘’Havuzlarda, özellikle çocukların ayaklarının sıkışması şeklinde yaşanan kazaların önüne geçebilmek için yüksek vakum kuvvetinin olduğu nozul ve dip emiş boruları üzerindeki kapak ve ızgaralar kontrol edilmeli. Havuzlar insan ile taşınabilecek her türlü biyolojik kirleticiyi muhteviyatında bulundurabiliyor. Havuz kaynaklı mikrobik birçok hastalığı önlemek adına, havuz hijyeni ile ilgili önlemler şimdiden alınmalı, yüzme havuzları yaz aylarına hazır hale getirilmelidir. Hem hijyenik hem de güvenli kullanım için yılda bir kez yapılması gereken ana bakımların geç kalınmadan bu dönemde yapılması son derece önemlidir.”

Çocukların sıkışmaması için menfezlere dikkat

Yüzme havuzlarının yılda en az bir kere ana bakımlarının yapılmasını isteyen Prof. Dr. Atmaca, şöyle devam etti:

‘’Havuzlarda yüzeye yakın bir şekilde konumlandırılan ve havuz operatörünün dip süpürme işlemi için süpürgeyi bağladığı bir vakum nozulunun yanı sıra, havuz suyunun devridaimi için havuz diplerinde bir kenarı 25 cm olan kare şeklinde dip emiş ızgaraları mevcuttur.

Hem vakum nozulunda hem de dip emiş borularında yüksek vakum kuvveti söz konusudur ve bu çocuklar açısından risktir. Çocukların menfezi olmayan dip emiş borularına sıkışması şeklinde yaşanan havuz kazalarına tanık olmaktayız. Yıllık bakımlarda dikkat edilmesi gereken en önemli hususların başında havuz vakum nozul kapakları ile dip emiş borusu ızgaralarının olması gerektiği gibi hasarsız bir şekilde yerinde olup olmadığının kontrolü gelmektedir. Bakımlarda vakum nozul kapaklarının olması gerektiği gibi sıkı bir şekilde kapandığı ve kolayca açılamayacağı kontrol edilmelidir. Yine kesiti dar olan ve yüksek vakum etkisiyle çocukların ayaklarının sıkışmasına neden olabilecek dip emiş boruları üzerindeki ızgaraların hasarsız bir şekilde varlığı bakımlarda dikkatlice kontrol edilmelidir.”

Tesiste bulundurulması gereken su hazırlama ve dezenfeksiyon sistem ekipmanlarının tamamının bakımlarının mutlaka yapılmasını ve bu sistemlerin sezon boyunca çalışır durumda tutulması gerektiğini anlatan Prof. Dr. İbrahim Atmaca, önerilerini şöyle sıraladı:

‘’Yılda bir kez yapılan ana bakımın eksiksiz yapılması durumunda, havuzlar için güvenli işletme şartlarının oluşacağı unutulmamalıdır. Ana bakımlarda kimyasal dozaj sistemlerinin kontrolü yapılmalı, bağlantı yerleri sökülerek temizlenmeli, topraklama ve kaçak akım koruma sistemlerinin çalışır vaziyette olduğu denetlenmelidir. Herhangi bir çarpılma riskine karşı önlem olarak, havuz pompaları elektrik trafosu ve diğer tüm elektrikli aygıtlar için merkezi topraklamanın yapılması, kaçak akım korumalarının varlığı ve çalışır vaziyette olduğunun kontrolü kullanıcı can güvenliği açısından önemlidir.’’

Klor riski

Klor başta olmak üzere, ph dengeleyici, yosun önleyici, berraklaştırıcı ve çöktürücüler gibi birçok kimyasalların rastgele değil, ölçülerek ve miktarlarının ilgili standartlara uygun kullanılmasının son derece önemli olduğuna dikkat çeken Atmaca, sözlerini şöyle tamamladı:

‘’Kimyasal kullanımında insan faktörü devreden çıkarılmalı, kesinlikle otomatik dozajlama ve kontrol sistemleri tercih edilmelidir. Otomatik dozajlama ve kontrol sistemleri ile kimyasalların standartlarda önerilen düzeyde kullanımı kullanıcı sağlığı yanı sıra işletme ekonomisi ve çevrenin korunması açısından da önemlidir. Otomatik kontrol sistemleri tesislerde bulundurulmalıdır. Bu kimyasalların depolanmasına da özen gösterilmelidir. Kimyasallar muhakkak kapalı, kontrollü, kuru ve serin bir ortamda muhafaza edilmelidir. Oluşabilecek kimyasal buharların solunması son derece tehlikeli olduğundan depolamanın yapıldığı ortamlar çok iyi bir şekilde havalandırılmalıdır.”