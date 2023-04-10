YDKBD Başkanı Gücenmez: Umarım bir daha imar barışı görmeyiz

ALİ ŞAHİN/BURSA

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği, Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan depremler sonrasında ortaya çıkan bilgiler ışığında yapı denetim sistemiyle ilgili bilgilendirmeler yapmak üzere Bursa’da bir araya geldi. Otel Ramada By Wyndham Bursa Nilüfer’de düzenlenen toplantıda konuşan Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği (YDKBD) Genel Başkanı Tayfun Gücenmez, “Dünya literatürüne girmiş bir deprem yaşadık. Dünyada gerçekleşmiş yeryüzüne en yakın ve yıkıcı depremlerden birisini yaşadık.

6 şiddetinin üzerinde 5 deprem kayıtlara geçti. Bizim bu depremden aldığımız bilgiler ışığında böyle bir felaketi tekrar yaşamamak adına gereken adımları atmamız gerekiyor. Ama bunu yaparken de doğru noktalara bakmalıyız. Deprem bölgesindeki her bina yapı denetimli değildi. Hatta Adana, Hatay ve Gaziantep dışındaki şehirlerde 2011 yılından sonra yapı denetim uygulaması başladı” dedi.

“Referans değerler güncellenmeli”

Deprem bölgesinde yaklaşık 152 bin binanın yıkıldığını ve bunların sadece 292’sinin yapı denetim geçirdiğini hatırlatan Gücenmez, “Bizim yapı denetim kuruluşlarını suçlu ilan etmeden önce farklı noktalara da bakmamız gerekiyor. Mesela bizler denetimleri yaparken yönetmelikteki değerleri baz alıyoruz. Ülkedeki yönetmelik 1 depreme göre hazırlanmış. Baz aldığımız referans değerlerinin çok üzerinde kuvvetlerin olabileceğini gördük. Bu konuda yönetmelikle ilgili bir değişiklik çalışması da başladı.

Ayrıca yapı denetim kuruluşlarının yine mevzuat gereği zemin etüdü yapmadığını da hatırlatmak istiyorum. İmar planları hazırlanırken de biz yer almıyoruz. Dolayısıyla bu alanlarda oluşacak sorunlara müdahale etme şansımız da yok. Oysa çok daha yumuşak zeminli alanlara daha az katlı yapıların inşası sağlanabilir ve bu konuda üniversitelerden destek de alınabilirdi” ifadelerini kullandı.

“Tutuksuz yargılanmalılar”

“Umarım bu coğrafyada bir daha imar barışı görmeyiz” diyen ve yapı denetimden geçmiş binaların daha sonrasında taşıyıcı elemanlarına zarar verildiğini söyleyen Tayfun Gücenmez, “Bu konu aslında oldukça geniş. Meseleyi tek bir noktadan göremeyiz. Zemindeki sorun aşılsa imalatta, o aşılsa kullanım esnasında yapı elemanları projede olması gerektiğinden farklı bir hal almış olabilir. Yeni yapılarda eski hataların yapılmaması adına bir bilinç oluşmalı” dedi.

Deprem bölgesinde tutuklanan meslektaşları hakkında da konuşan Gücenmez, “Delil karartma ya da kaçma şüphesi olmayan meslektaşlarımızın tutuksuz yargılanmasını ve onların da aslında birer depremzede olduğunun farkına varılmasını istiyoruz. Depremden önce söylüyorduk şimdi yine hatırlatmak istiyorum, şantiyelerde saldırılara maruz kalıyoruz.

Bu saldırılara karşı bir yaptırım mekanizması oluşmasını istiyoruz. Ayrıca şunu da belirtmeliyim ki ironik biçimde 1 metrekare yapı denetim bedeli 1 metrekare halı yıkama bedelinden ucuz hale geldi. Üstelik OSB’lerde bir de yüzde 30 indirim yapıyoruz. Buna da bir çözüm bulunması lazım” ifadelerini kullandı.