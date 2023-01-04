Yemek sanayicileri zamma hazırlanıyor

Esra Özarfat

BURSA - Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, asgari ücrete gelen zammın ardından bazı sektörlerin ürün fiyatlarında yüzde 35 ile 50 arasında değişen oranlarda zam yaptıklarını belirterek, “Yeni açıklanan asgari ücret maliyetlerde yüzde 13, son üç aylık enflasyon yüzde 15 ve genel giderler ise yüzde 5 artışa yol açtı. Toplamda yüzde 33’lük bir maliyet artışımız söz konusu. Buna göre 2023 yılının ilk üç ayında menü fiyatlarımıza yüzde 33 zam olacağını tahmin ediyoruz. 35 lira civarında olan 4 kap yemekten oluşan menülerimizi 45 lira olarak güncelleyeceğiz. Bu menülere ekmek, salat-bar, yoğurt gibi hizmetlerin de ilave edilmesi halinde fiyatlarımız 60 veya 70 lira bandına çıkacaktır” dedi. Tencereye giren 38 gıda ürünü ile oluşan veri tabanına göre hazırlanan Kasım ayı tencere enflasyonu rakamlarını hatırlatan Coşkun Dönmez, her yıl olduğu gibi sene sonlarında ve Ramazan ayı öncesinde yaşanan gıda fiyatlarındaki hareketliliği tekrar beklediklerini ifade etti.

“Maliyetlerimiz haksız şekilde artıyor”

Sektörün tedarik sağladığı deterjan, ambalaj, kuru gıda, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri gibi sektörlerde ise işçilik giderlerinin yüzde 10’un altına olduğuna vurgu yapan Coşkun Dönmez, asgari ücretteki artışın ardından bu sektörlerde yaşanan fiyat tartışlarına dikkati çekti. Dönmez, “Son dönemde enerji ve akaryakıt fiyatları dolar bazında aşağı yönlü seyir izledi, döviz ise uzunca bir süredir sabit kaldı. Buna rağmen söz konusu sektörlerin asgari ücret artışını fırsata çevirmek çabası içinde olduklarını üzülerek görüyoruz. Ambalaj ve deterjan gibi ürünlerde yüzde 35, hatta 50 oranında fiyat geçişleri olduğunu görüyoruz. Bu fırsatçılıktır. Maliyetlerimizin haksız şekilde arttırılmasını doğru bulmuyoruz. Devletin ilgili birimlerinin bu konuda harekete geçmesini bekliyoruz” diye konuştu.

“Maliyet artışıyla üç ayda bir zam yapmamız gerekiyor”

Önceki yıllarda gıda enflasyonunun düştüğünü dile getiren Örnek Yemek Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Şakir Özen, “İki yıldır enflasyonda başı gıda çekiyor. Geçen yıl bu zamanlarda ortalama satış fiyatımız 11 lira bandındaydı. Şu anda 4 kap yemek için 35-40 lira bandına geldik. Yılbaşında yeniden zam yapmak zorundayız. İstanbul’da ise bu fiyatlar çok daha yüksek. Maliyetlerdeki artış nedeniyle 3 ayda bir fiyat güncellemesi yapmak zorunda kalıyoruz” diye konuştu.

“Enerji maliyetlerimiz yaklaşık 10 kat arttı”

Gıda maliyetlerinde küresel ve ulusal bazda yaşanan artışları yakından takip ettiklerini ifade eden Kayra Yemek Genel Müdürü Tayfun Kurdal şunları söyledi: “Enerji maliyetlerimiz geçtiğimiz süreçte yaklaşık 10 kat yükseldi. Dolayısıyla ürün maliyetlerimiz de arttı ancak sektör bu maliyet artışlarını tam anlamıyla ürünlerine yansıtamadı. İnsan sağlığını birebir etkileyebilecek bir sektörde üretim yapıyoruz. Bu sorunlara rağmen tüm özverimizle kaliteden ödün vermeden üretmeye devam ediyoruz. Bazı gıda ürünlerinde ithalata bağımlıyız ve kur farkından dolayı da ciddi zarar görüyoruz. Tüm bunlara rağmen müşterilerimizin kalite ve lezzeti önemsediğini biliyor ve onlar için çok büyük bir özveriyle çalışıyoruz.”