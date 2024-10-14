Yeminli mali müşavirler, tam tasdik için teşvik ya da zorunluluk istiyor

AHMET USMAN / İZMİR

Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından açıklanan 2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’ın en önemli unsurlarından birini vergi düzenlemelerinin oluşturduğunu dile getiren İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Yaşar Zengin, programdaki vergisel hedeflere ulaşılabilmesi konusunda yeminli mali müşavirler (YMM) olarak daha fazla katkı koyabileceklerini belirtti. Zengin, bu kapsamda belli büyüklüklerdeki işletmelerin yeminli mali müşavirlerden tam tasdik hizmeti almasının zorunlu hale getirilmesi ya da bu hizmetin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’de sadece 7 bin vergi müfettişi olduğunu ve mükelleflerin ancak yüzde 2’sinin incelenebildiğini dile getiren Zengin, “Bu sayı bir türlü artırılamıyor. Çünkü vergi müfettişleri çok zor yetişiyor ve yetişenler de kısa sürede kamudan ayrılarak daha iyi gelir elde edecekleri işlere yöneliyorlar. Böyle olunca da denetim dışı kalan işletme sayısı artıyor. Bu açığı da YMM’ler kapatmaya çalışıyor. Türkiye genelinde 2 bin 700 YMM, tam tasdik hizmeti verdiği 42 bin işletmeyi inceliyor. Bu sayı her yıl artıyor. Bir kere bizimle çalışanlar, faydasını gördükleri için çalışmaya devam ediyorlar. Bizlerle çalışmayanlar, bu müesseseyi tanımayanlar” dedi.

Tam tasdik hizmetinin 1990’larda yasalaştığında belli büyüklükteki işletmeler için zorunlu olduğunu hatırlatan Zengin, “Ama bu zorunluluk yasa değil de tebliğ ile getirildiği için bazı mükellefler itiraz ettiler ve Danıştay da bu tebliği iptal etti. Şu an ciroları 80 milyon TL’nin üzerinde olan işletmeler beyannamelerini kendileri verebiliyor, bu rakamın altındakiler mali müşavirlerle çalışmak zorundalar. Bizim önerimiz, cirosu 80 milyon TL’nin üzerinde olan işletmelerin tam tasdik hizmetini YMM’lerden almasının zorunlu hale getirilmesi. Bu rakam değişebilir ama bir yerden başlanmalı. Zorunluluk olmayacaksa tam tasdik ücretinin bir kısmı bir süreliğine KOSGEB tarafından karşılanabilir. Mükellefler bunun faydasını görünce, teşvik olmasa da bu hizmeti almaya devam edeceklerdir” diye konuştu.

“YMM ile çalışan işletmelerde vergi direnci yok”

Şu anda 42 bin olan tam tasdik sözleşme sayısını 100 binlere çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Yaşar Zengin, “Biz işletmelerin muhasebe hesaplarını denetliyor, yanlışlarını düzeltiyor, işletmedeki muhasebe personelini eğitiyoruz. İşletme sahiplerine vergiyi, riskleri anlatıyoruz, vergi bilinci oluşturuyor, vergiye uyumu sağlıyor, vergisel teşvikler hakkında bilgi veriyoruz. Bizim çalıştığımız işletmelerde vergi direnci yok denecek kadar az. OVP’de kayıt dışılıkla mücadele, vergi adaleti, vergiye uyum hedeflerine büyük önem veriliyor. YMM’ler olarak bu hedeflere katkımızı artırabiliriz” görüşünü savundu.

Şu an Maliye Bakanlığı’nın doğru politikalarla ilerlediğini vurgulayan Zengin, şunları söyledi: “İnsanların canı yanıyor, işletmeler zorda ama başka çıkış yolu yok. Bakanlık kayıt dışını önleme, vergi adaletinin sağlanması ve vergiye uyum konusunda çok kararlı. Mükellefleri sıkı şekilde takip ediyor. Biz diyoruz ki Gelir İdaresi kayıt dışında olan işletmeleri kayıt içine alsın. Yani tüm gücünü kayıt dışı ile mücadeleye odaklasın. Çünkü bizim onlarla mücadele etme gücümüz ve yetkimiz yok. Kayıt içindeki işletmelerin kontrolünü de biz yapalım.”