Yeni çekim noktalarıyla Bursa’nın turizm payı artırılacak

EKONOMİ (BURSA) – Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’nin Mayıs ayı olağan meclis toplantısı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şahin Biba, birlik üyesi belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı. Yapılan oylamada Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, güven tazeleyerek yeniden birlik başkanı seçildi. Toplantıda ayrıca encümen ve komisyon üyeleri de belirlendi. Bursa’nın turizmde önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Oktay Yılmaz, kentin kültür, sağlık, inanç, gastronomi, kış ve doğa turizmi gibi birçok alanda güçlü bir konumda bulunduğunu söyledi. Bursa’nın yalnızca tarihi mirasıyla değil, gelişmiş ulaşım altyapısı, sağlık yatırımları, konaklama kapasitesi ve üretim gücüyle de öne çıktığını belirten Yılmaz, özellikle Körfez ülkeleri başta olmak üzere uluslararası pazarlarda kente olan ilginin arttığını ifade etti.

Uluslararası fuarlarda Bursa tanıtıldı

Birlik olarak son dönemde önemli tanıtım faaliyetleri yürüttüklerini kaydeden Yılmaz, katıldıkları uluslararası fuarlarda Bursa’nın turizm değerlerini sektör temsilcilerine anlattıklarını söyledi. Bu çalışmalar sayesinde Bursa’nın uluslararası bilinirliğinin güçlendiğini ve özellikle Körfez ülkeleriyle güçlü ilişkiler kurulduğunu belirten Yılmaz, temel hedeflerinin şehrin tüm değerlerini planlı ve sürdürülebilir bir anlayışla dünyaya tanıtmak olduğunu dile getirdi. Yerel projeler kapsamında Emir Sultan Camii ve çevresi için dijital rehber hazırlandığını aktaran Yılmaz, tarihi kent haritaları ve kültür rotalarıyla ziyaretçilerin şehir deneyiminin zenginleştirildiğini söyledi. Bursa’nın fethinin 700. yılına özel prestij kitabı hazırlandığını belirten Yılmaz, Orhan Gazi dönemi ve Yeşil İmareti anlatan eserlerle kentin tarihi mirasını kayıt altına aldıklarını kaydetti. Bursa’ya özgü hediyelik eşya çalışmaları ile TÖMER Bursa Şubesi iş birliğinde turizm çalışanlarına yönelik İngilizce eğitimleri de projeler arasında yer aldı.

Pirinç Han’a dijital deneyim merkezi

Yeni dönemin en önemli projelerinden birinin Pirinç Han’da hayata geçirilecek deneyim merkezi olduğunu açıklayan Yılmaz, birlik kullanımına tahsis edilen alanlarda dijital ve interaktif uygulamaların yer alacağı yeni nesil bir merkez kurulacağını söyledi. Söz konusu proje ile Bursa’nın tarihinin, kültürünün ve turizm potansiyelinin çağın iletişim araçlarıyla ziyaretçilere aktarılması ve kente yeni bir çekim merkezi kazandırılması hedefleniyor. Bursa’nın turizm potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi için iş birliğinin önemine dikkat çeken Yılmaz, yerel yönetimler, kamu kurumları, üniversiteler ve sektör temsilcileriyle birlikte çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti. Yılmaz, Bursa’nın önümüzdeki dönemde kültür, sağlık, gastronomi, doğa ve termal turizm alanlarında çok daha güçlü bir konuma ulaşacağına inandığını söyledi.