Yeni fabrikalarla Ege’nin kağıt üretimi 2 milyon tonu geçecek

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Ege'de 1 milyon 660 bin ton kağıt üretildiğini söyleyen Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 19. Grup Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Sanayi Birimi Komite Başkanı Ferit Kora, Aydın Söke'de Kipaş’ın ve İzmir Kemalpaşa'da Alkim Kağıt’ın kurmakta olduğu yeni fabrikalardaki yaklaşık olarak 600 bin tonluk üretimin bu kapasiteye ilave geleceğini söyledi. Kağıt denilince akla ormanların tüketilmesinin geldiğini belirten Kora, yurt dışındaki sanayi ormanı örneklerini vererek, Türkiye’de de sanayi ormanlarının kullanılması gerektiğini vurguladı.

Komitelerinde kâğıt ambalaj üretimi, baskı ve bu sektörlere ait yardımcı malzemeler üreten toplam 151 üye bulunduğunu söyleyen Kora, “Kağıt basit bir ürün değil, 300 -350 metrelik ciddi platformlarda üretiliyor. Kağıdı 4 ana gruba ayırıyoruz. Ofset, temizlik kağıdı, ambalaj kağıtları ve karton olarak. Türkiye’deki 4 ofset kağıt fabrikasının 3’ü İzmir’de. Bu önemli bir şans. Temizlik kağıdında yeni yatırımlarla önemli bir katkı sağlandı. Kağıtta Türkiye’nin toplam üretim kapasitesi toplamda 7 milyon ton. Bunun 3,5 milyon tonu kraft kâğıdı, 1,5 milyon tonu temizlik kağıdı, 1,5 milyon tonu karton ve 500 bin tona yakını da ofset kağıdı” dedi.

Ege Bölgesi’nin 2024 yılı itibarıyla toplam yıllık üretim kapasitesinin ise 1 milyon 660 bin ton olduğunu söyleyen Kora, “Türkiye'de önemli bir tonajı temsil ediyoruz. Kağıt ve kağıt karton ürünleri ihracatı ise 2023 yılında 2.5 milyar dolar oldu. Bunun Yüzde 20'sinin biraz üzerindeki kısmı, 540 milyon dolarlık bölümü Ege Bölgesi’nden yapıldı. 2024 Ocak ve Ağustos aylarında ise 1.7 milyar dolarlık ihracatın 375 milyon dolarlık kısmı Ege Bölgesi’nden gerçekleştirildi. Aydın Söke'de Kipaş’ın ve İzmir Kemalpaşa'da Alkim Kağıt’ın kurmakta olduğu yeni fabrikalarda yaklaşık olarak 600 bin tonluk kapasite, 1 milyon 660 bin tona ilave gelecek. Bu da Türkiye için çok büyük önem arz ediyor. Bu yatırımlar ülkemizin ekonomisine, istihdam ve ihracata katkı sağlayacak" diye konuştu.

Türkiye’de kâğıt konu olduğunda 'ormanları tüketiyoruz' algısı olduğuna dikkat çeken Kora, “Maalesef Türkiye'de plantasyonlar yapılmamış. Yurt dışındaki firmaların sanayi ormanları var. Sırayla ormandan selüloz üretip, o ormanı 7 yılda büyüyen ağaçlarla tekrar üretiyor ve diğer ormanı kullanıyor. Kâğıt üretiminde tabiat ormanı tüketilmiyor. Brezilya'da, Portekiz, İsveç, Fransa ve Endonezya'da izlenen yol bu. Hepsi sanayi ormanı kullanıyor” dedi.

“Ayrıştırılmış atıklar konusunda gerideyiz”

Gelişmiş ülkelerde kullanılmış kâğıtların yüzde 85'inin tekrar ekonomiye, üretime geri kazandırıldığını söyleyen Kora, “Özellikle kraft ve benzeri kağıtlarda her gün çöplere atılan binlerce ton kâğıt, üretimde ham madde olarak kullanılıyor. Türkiye'de ayrıştırılmış çöpler konusunda çok gerideyiz. Kâğıt, alüminyum, cam ve diğer atıkların ayrıştırılmasına evlerden başlanmalı. Bu da eğitimle olur” diye konuştu.