“Yeni mezunların işe alımında karakter, teknik bilginin önüne geçti”

AHMET USMAN / İZMİR

İş dünyasının mesleki eğitimden ve eğitim sürecini tamamlayan gençlerden beklentileri Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından gerçekleştirilen “İş Dünyası Nasıl Bir Mezun Bekliyor?” başlıklı panelde masaya yatırıldı. Panelde konuşan sanayiciler, artık işe alınacak bir yeni mezunun karakter yapısının, teknik bilgisinden daha önemli hale geldiğini dile getirdiler.

Panelin açış konuşmasını yapan EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Ürün, artık dünyanın ve iş hayatının çok hızlı değiştiğine dikkat çekerek, “Teknoloji, üretim, meslekler her şey dönüşüyor. Böyle bir dönemde yalnızca diploma sahibi olmak artık tek başına yeterli değil. Elbette teknik bilgi ve iyi eğitim önemli ama iş dünyasının bugün en çok ihtiyaç duyduğu şey öğrenmeye açık, değişime uyum sağlayabilen, sorumluluk alabilen ve birlikte çalışabilen insanlar. Çünkü günümüz dünyasında bilgiye ulaşmak kolaylaştı. Asıl fark yaratan şey o bilginin nasıl

kullanıldığı. Sanayi dünyasında artık sadece teknik yeterlilik konuşulmuyor. İletişim becerisi, takım çalışması, disiplin, empati kurabilme, problem çözebilme ve etik değerler en az teknik bilgi kadar önemli hale geldi” diye konuştu.

Şirketlerin sürdürülebilirliğini belirleyen unsurun sadece teknolojisi değil, aynı zamanda insan kalitesi olduğunu vurgulayan Ürün, “Çünkü bizler artık sadece iyi mühendisler, iyi yöneticiler ya da iyi çalışanlar değil, aynı zamanda birlikte üretebilen, güven ilişkisi kurabilen ve insan değerini bilen bireyler arıyoruz. Bir fabrikanın içinde teknolojiyi satın alabilirsiniz, makineyi yenileyebilirsiniz, sistem kurabilirsiniz ama kurum kültürünü, güven ortamını ve takım ruhunu ancak insanlarla inşa edebilirsiniz. Bu nedenle gençlerimizi yalnızca mesleki olarak değil, insani olarak da kültürlü yetiştirmemiz gerekiyor” dedi.

Panelde yaptığı sununda sanayicinin pek çok sıkıntıyla boğuştuğunu hatırlatan EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Akdaş, “Fakat bugün için en büyük meselemiz nitelikli insan kaynağı. Diğerleri aşılır, finansman bulunur, pazar bugün değilse yarın toparlanır, konjonktür değişir ama insan yetiştirmek için yıllar gerekir. Bu pencereden baktığımızda aslında bu ülkemiz için bir beka sorunu. Çünkü bunu yaşamayan sanayici yok” görüşünü dile getirdi.

Hiçbir sanayicinin yeni mezun bir gençten hemen üstün bir performans beklemediğini vurgulayan Akdaş, “Bizim beklentimiz öğrenmeye hazır olsun, işe saygı duysun, zamanın kıymetini bilsin. Verilen sorumluluğu sahiplensin. Hata yaptığında saklamasın. Düzeltsin. Soru sormaktan çekinmesin. Üretimin bir ekip işi olduğunu bilsin. Biz, karaktere, etik değerlere, iş disiplinine bakıyoruz. Bugün fabrikaların kapıları iş arayan insanlarla doluyken, bizler içeride çalıştıracak nitelikli eleman bulamıyorsak, burada sistemsel bir sorun var demektir. Mesleki eğitim geleceğimiz için stratejik önemde. Bunu yalnızca bir eğitim başlığı olarak görürsek hata yaparız. Nitelikli teknik insan kaynağı olmayan ülkeler maalesef teknolojide de, üretimde de geri kalıyor. Oysaki teknoloji gelişiyor, üretim sistemleri değişiyor. Bizim nitelikli insan gücüne ihtiyacımız var” diye konuştu.