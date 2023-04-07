Yeni Nesil Yeni İş Modeli Platformu ilk etkinliğini Ankara’da gerçekleştirdi

Berfin AKKAŞ



KONYA - Platformun amaç ve hedeflerinin belirtildiği üzere şirketleri yeni nesil iş modelleri ile tanıştırıp onları geleceğe hazırlamak olarak belirlendi. Bu noktada KOBİ’leri sektöre hazırlamakta yeni bir yol haritası ve vizyon açan platform, firmalar için dinamizim ve sinerji oluşturuyor Katılımın yoğun olduğu etkinlikte odak noktası olarak aile şirketleri ve aile şirketlerinde bulunan II. Nesiller seçildi.

İlk etkinliğini gerçekleştirmiş olan Yeni Nesil Yeni İş Modeli Platformu bu etkinliğinde konu olarak Aile ve Sürdürülebilir Yönetimi işledi. Moderatörlüğünü Marmara ICI World Kurucu Ortağı ve Yöneticisi Sefa Esenin yaptığı programa, Papillon Psikiyatri Kurucu Müdürü Dr. Okan Özcan, Çetin Hukuk ve Danışmanlık Kurucu Ortağı Avukat-Arabulucu Şehnaz Çetin ve Koçkaya Holding Başkan Yardımcısı Cengiz Kaya konuşmacı olarak katıldı.

Yeni Nesil Yeni İş Model Platformu kapsamında gerçekleştirilen Aile Sürdürülebilir Yönetim Zirvesinin ilk bölümünde; Aile şirketlerinin bugünü ve yarını, Aile şirketlerinde kurumsallaşma adımları, Aile şirketlerinde nesil devrinin planlanması, Aile ve şirket ilişkilerinin incelikleri ve yöntemi, Aile anayasası, Aile şirketlerinde evlilik sözleşmesinin önemi, Yeni nesillerin şirkette alacağı sorumluluklar, Kuşak çatışmasının yönetilmesi, gibi birçok konu detaylı olarak işlendi. Etkinliğin ikinci bölümü ise dinleyicilerin konuşmacılara yönelttiği sorular ile devam etti.