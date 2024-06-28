“Yeni vergi paketi işletmelerimizin yükünü ağırlaştırmamalı”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bu yıl kuruluşunun 135. yaşını kutlayan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda (BTSO) haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, “Küresel ticarette ve ülke ekonomisinde önemli bir değişim dönüşüm süreci yaşanıyor. Bir taraftan bu dönüşümü gerçekleştirirken, diğer yandan da ülke olarak yüksek enflasyon ve mevcut faiz oranlarının sosyal yaşamda ve ticaret hayatındaki olumsuz etkilerini azaltmak için mücadele veriyoruz” dedi.

Uygulanan para ve maliye politikalarının yanı sıra yatırım ortamını iyileştirerek işletmeleri destekleyecek adımların kritik önem taşıdığını ifade eden Kuş, “Toplumun her kesimini derinden etkileyen ve sürdürülebilir büyümenin önünde ciddi engeller oluşturan yüksek enflasyon ve yüksek faizin oluşturduğu tahribatı azaltmanın yolu etkin ve akılcı politikalardır. Bugüne kadar atılan kararlı adımlar, özellikle yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda düşüş beklentimizi artırmıştır. Faiz indirimi için gerekli koşulların da oluşmasıyla işletme sermayesi ve yeni yatırımların da yolu açılacaktır. Kaynakların etkin ve verimli kullanılması, tasarrufların üretime, yatırıma ve ihracata yönlendirilmesi, sağlıklı bir büyüme ve kalkınma yolunda en önemli hamleler olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Kayıt dışı ile mücadele öncelik olmalı”

Yeni vergi paketinin adil ve sürdürülebilir biçimde hayata geçirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Kuş, “Yeni vergi düzenlemeleri zaten büyük zorluklarla mücadele eden işletmelerimizin yükünü daha da ağırlaştırmamalı. İşletmelerimiz, ekonomimizin can damarıdır ve onların ayakta kalması, ülkemizin ekonomik istikrarı için hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle, yeni vergi politikalarında, üretimin, istihdamın ve ihracatın aktörleri olan reel sektörümüzün rekabet gücünün ve sürdürülebilirliğinin de gözetilerek uygulanması en önemli beklentimizdir. Ayrıca kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmek de önceliklerimiz arasında yer almalı. Kayıt dışı çalışanların ve işletmelerin kayıt altına alınmasını sağlayacak adımlar, hem vergi adaletini hem de ekonomik şeffaflığı artıracaktır” dedi.