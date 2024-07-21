EGSD Başkanı Ertuğrul: Yeni vergi paketi zor durumdaki giyim sektörünü daha da zorlayacak

İZMİR / EKONOMİ

Döviz kurlarının baskılanması nedeniyle çok büyük zorluklar içerisinde olan giyim sektörünün yeni vergi yasası ile daha da zor bir sürece gireceğini ifade eden EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, “Yeni vergi paketinde EYT’den emekli olup aynı şirketinde çalışanlara yüzde 5’lik teşvikin kaldırıldığını, yabancı firmalara yüzde 15 kurumlar vergisinin geldiğini belirterek, “Kur yüzünden kepenk indirmeye yakın olan firmalar, bu vergi paketi ile kepenk indirecek” dedi.

Şu anki ekonomik tablonun işçiye de işini takip eden işverene de yaramadığını vurgulayan Ertuğrul, “kurun baskılanması döviz bazında maliyeti yükselttiği için işvereni ciddi anlamda zorluyor, yüksek enflasyon ise alım gücünü erittiği için işçiyi mağdur ediyor” dedi.

“10 ayda maliyetimiz yüzde 130, kur ise yüzde 26 arttı”

İhracatçının son 10 aylık süreçte girdi maliyetlerinin yüzde 130 arttığını ancak kurun yüzde 26 seviyelerinde yükseldiğini söyleyen Ertuğrul, “Bu koşullarda nasıl iş yapacağız, nasıl dışarıdan iş alıp fiyat tutturacağız. Asgari ücret 17 bin TL, yaklaşık 9 sene önce en düşük işçi emeklisinin maaşı, asgari ücretten 1.6 kat fazlaydı. Bugünün parasıyla 27 bin TL’ye denk geliyor. 17 bin TL’yi dolara çevirdiğimizde, üzerine yan hakları, vergileri de eklediğimizde bir işçinin maliyeti işverene 800 doları geçiyor. Mısır’da bu rakam 300 dolar civarında. Bu sebeple şirketler yeni fabrikalarını Mısır’a kuruyor. Bu maliyeti düşürüp pazar payını korumak için. Döviz baskılanıyor ve bu iyi bir şey gibi yansıtılıyor. Ama gerçekler öyle değil” ifadelerini kullandı.

“Üretemez hale geliyoruz”

EGSD Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı olan Çağlar Bağcı ise döviz kurunun enflasyon oranında artması gerektiğinin altını çizdi.

Bağcı, “Enflasyonun yüksek olduğu ülkemizde 17 bin TL alım gücü olarak zayıf kalırken, dolar bazında baktığımızda 800 dolarla rekabet içinde olduğumuz ülkelerin işçilik maliyetinin çok üzerinde. İhracatçı döviz kurunun enflasyon oranında artmasını istiyor. Çünkü üretemez hale geliyoruz” diye konuştu.