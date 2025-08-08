"Yeniden Yeşil Bursa" için STK'lar harekete geçti

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa, Temmuz ayında yaşanan büyük orman yangınıyla son yılların en büyük çevre felaketlerinden birine sahne oldu. Gürsu ve Harmancık ilçelerinde çıkan yangınlarda 6.000 hektardan fazla alan kül olurken, yaklaşık 3 milyon ağaç yok oldu. Yalnızca Harmancık’ta 2 milyon 300 bin, Gürsu’da ise 680 bin ağaç yandı. Felaketin ardından Bursa’da çok sayıda sivil toplum kuruluşu (STK), yaraların sarılması için harekete geçti. Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), orman yangınına ilişkin yaptığı açıklamada, felaketin yalnızca doğayı değil toplumun tüm kesimlerini etkilediğini belirtti. BUSİAD’dan yapılan çağrıda, devlet kurumlarının yangın gerçeğine göre yeniden yapılandırılması gerektiği vurgulanarak, “Halkımızı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Yanan ormanlarımızı yeniden yeşertmeye katkı sunmaya kararlıyız” denildi. Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit de felaketin sadece doğayı değil, insanların yaşamını da derinden etkilediğine dikkat çekti. Bilgit, esnaf teşkilatı olarak hem maddi hem manevi tüm imkânları seferber edeceklerini belirterek, “Yanan bölgelerin yeniden yeşillendirilmesi için her türlü desteği sağlamaya hazırız. Dayanışma kültürümüz, bizi ayakta tutan en büyük gücümüzdür” dedi.

BUSADER 6 ayda 50 bin fidan dikecek

Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu (BUSADER) ise sürdürülebilirlik programı kapsamında “6 ayda 5 orman, 50 bin fidan” hedefiyle geniş çaplı bir ağaçlandırma kampanyası başlattı. “Yeniden Yeşermek İçin Buradayız” sloganıyla yola çıkan federasyon, ilk fidan dikimini yangından en çok etkilenen bölgelerden biri olan Bursa’da gerçekleştirecek. BUSADER, daha önce Mudanya’nın Göynüklü mahallesinde 10 bin fidanlık bir hatıra ormanı projesini de hayata geçirmişti.

“Ormanlar ticari ranta açılmamalı”

Bursa Mühendis ve Mimar İşinsanları Derneği (BUMİAD), yangınlarla mücadele için kapsamlı bir Acil Eylem Raporu hazırlayarak kamuoyuyla paylaştı. Raporda, yaz öncesi orman alanlarının çöp, cam ve atıklardan temizlenmesi için seferberlik önerilirken, yangın söndürme filolarının güçlendirilmesi, kırsalda iklim değişikliğine dair eğitimler verilmesi ve sabotajlara karşı halk-kolluk iş birliğinin artırılması çağrısında bulunuldu. BUMİAD ayrıca, yanan alanların yapılaşmadan korunması ve yeniden ağaçlandırmada daha az yanıcı bitki türlerinin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (RUMELİSİAD) Başkanı Murat Evke, orman yangınlarının çıkış nedenlerinin çok yönlü olduğuna dikkat çekerek, “Yanan alanlar hiçbir koşulda ticari veya farklı amaçlarla kullanılmamalı. Ağaçlandırma süreci yasal güvence altına alınmalı ve şeffaf bir şekilde yürütülmeli” dedi.

AFSİAD’dan 2 Bin fidan, günlük ciro bağışı ile destek

Bursa Afyonkarahisarlılar Sanayici ve İş İnsanları Derneği (AFSİAD) da 2 bin fidanla kampanyaya destek verirken, Başkan İlker Duran, üye işletmelerden bazılarının günlük cirolarını fidan bağışına yönlendirme kararı aldığını belirtti. Duran, “Valilik ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde dikim zamanını bekliyoruz. Tüm kent bileşenleriyle el ele vererek ağaçlandırma seferberliği başlatmalıyız” dedi.