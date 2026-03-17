Yeniköy Kemerköy Enerji’den 24 köyün hafızasına vefa

Muğla’nın Milas ilçesi, beş bin yıllık geçmişi, Karia’dan Osmanlı’ya uzanan katmanlı tarihi, zeytinlikleri, halıları ve çok kültürlü yapısıyla Ege’nin en karakteristik havzalarından biri olma özelliği taşıyor. Bölgede faaliyet gösteren Yeniköy Kemerköy Enerji, şirketin 10’uncu yılında bu coğrafyada farklı bir adım attı. Yatırım, üretim ya da teknik kapasite yerine; insan hikâyelerine, sözlü kültüre ve köy hafızasına odaklandı. 24 köy ziyaret edildi. Muhtarlarla, 90 yaşını aşmış köy büyükleriyle, halı dokuyan kadınlarla, zeytin üreticileriyle, emeklilerle uzun sohbetler yapıldı. Bölgenin insan hikâyeleri, kültürel hafızası ve köy yaşamı kayıt altına alındı.

Ortaya çıkan “Anlatılan, Aktarılan, Yaşayan Hikâyeleriyle Bizim Köylerimiz” kitabı, Milas’ın 24 köyünde yapılan ziyaretler, birebir görüşmeler ve saha notlarıyla hazırlandı. Muhtarlarla, köy büyükleriyle, zeytin üreticileriyle, halı dokuyan kadınlarla, emeklilerle yapılan sohbetler; yerel kültürün bugün geldiği noktayı ve geçirdiği dönüşümü gözler önüne seriyor.