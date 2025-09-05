Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel: “Tarım geleceğimiz, ihracat hedefimiz”

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’in liderliğinde yürütülen tarım ve ihracat odaklı dönüşüm projeleri, ilçeyi bölgesel bir üretim ve lojistik üssüne dönüştürme yolunda hızla ilerliyor. Yenişehir’in sahip olduğu yaklaşık 400 bin dekar tarım arazisinin artık çok daha verimli kullanıldığını vurgulayan Başkan Özel, “İklim avantajımız ve doğru politikalar sayesinde aynı tarladan yılda üç, hatta dört farklı mahsul alınabiliyor. Bu verim artışı, ilçemizin kalkınmasının motoru haline geldi” derken, tarım politikalarında yapılan stratejik değişikliklerin meyvesini kısa sürede aldıklarını belirtti. Yenişehir Belediyesi, özellikle hayvancılık yapan çiftçilere yönelik doğrudan destekleriyle de dikkat çekiyor. İlçede son olarak 500 çiftçiye yüzde 100 hibeli silajlık mısır tohumu dağıtıldı. Bu destekle toplam 3 bin dekarlık alan ekileceğini söyleyen Başkan Özel, “Siz yeter ki üretin; biz her zaman yanınızdayız. Çiftçimizin maliyetini düşürmek ve üretime teşvik etmek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi. Tarım ekonomisini güçlendirecek bir diğer projenin ise yaş sebze ve meyve hali olduğunu ve bu projede de tüm resmi prosedürlerin tamamlandığını anlatan Özel, “Üreticimizin ürününü doğrudan ve değerinde pazarlayabilmesi için bu proje hayati önemde. Hali sadece ticari bir alan değil; üretici ile tüketici arasında doğrudan bağ kuracak bir köprü olarak tasarlıyoruz” diye konuştu.

Libya ile sıcak temas kuruldu

Geçtiğimiz aylarda Libya’nın başkenti Trablus’ta düzenlenen bir toplantıya katılarak Yenişehir tarımını anlatan Başkan Özel, bu görüşmelerin meyvelerini toplamaya başladıklarını söyledi. Yakın zamanda Libya’dan kalabalık bir heyeti ilçede ağırladıklarını hatırlatan Özel, “Yenişehir’in tarlalarını, seralarını, üretim kapasitesini gördüler. Şimdi bu ilişkileri ihracat boyutuna taşıyoruz” dedi. Libya'nın tarım alanının yalnızca yüzde 1–2 oranında olduğuna dikkat çeken Özel, bu pazarın Türkiye için büyük bir fırsat olduğunu belirtirken “Yenişehir’den çıkan domates, biber, marul, 2 saatlik uçuşla Trablus’a ulaşabilir. Havalimanımız yılda 2 milyon 250 bin yolcu kapasitesine sahip. Bu bizim için lojistik bir üstünlük” diye konuştu.

“Tarım bizim geleceğimiz”

Yenişehir Belediyesi’nin gündemindeki bir diğer büyük proje ise tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi (TDİOSB) olarak ön plana çıkıyor. Bu bölge ile üretimin yalnızca tarla aşamasında değil, işleme ve paketleme aşamalarında da ilçede kalmasının istihdam yaratmasını beklediklerini anlatan Özel, “Kendi ürünümüzü kendimiz işleyip ihraç edeceğiz. Bu zinciri kurduğumuzda gençlerimize istihdam, üreticimize değer kazandıracağız” dedi.

Kooperatiflerle, üniversitelerle, büyükşehirle ve özel sektörle kurulan iş birliklerinin ilçenin dönüşümünde belirleyici rol oynadığını vurgulayan Özel, “Artık kabuğuna çekilen değil, dışarıya açılan bir Yenişehir var. Tarım bizim geleceğimiz, ihracat ise hedefimiz” diyerek sözlerini noktaladı.