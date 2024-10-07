Yenişehir Belediyesi, ilçede endüstriyel tarımı geliştirecek

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Bursa Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile bir araya gelerek ilçede planlanan yatırımları paylaştı. Yenişehir ilçesinde Türkiye biber üretiminin yüzde 5.2’sinin yapıldığını, Yeşil Sivri Biber’in Yenişehir’in coğrafi tescil almış ürünü olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Ercan Özel, tarımda katma değeri artırmak için endüstriyel sanayiye önem vereceklerini söyledi. Özel, İlçede 15 farklı çeşit biber üretimi yapılıyor. Ayrıca ayçiçeği ve ceviz üretimi de öne çıkıyor. Kızılırmak ve Çukurova ile birlikte Yenişehir Ovası Türkiye’nin en verimli ovalarındandır. Aynı topraktan bir yılda 4 mahsul alınabiliyor. Türkiye’de üretilen bezelyenin yüzde 15.6’sı, taze fasulyenin yüzde 8’i, ayçiçeği tohumunun da yüzde 6’sı burada üretiliyor. Bu değeri koruyarak öne çıkaracağız. Yenişehir’de planlı üretimi sağlayabilmek için orta ve uzun vadede tarıma dayalı bir OSB kazandırmak istiyoruz. Ayrıca Yenişehir, stratejik konumu nedeniyle hedef pazarlara gerek karayolu, gerekse havayolu, gerekse deniz yolu ile ulaşım imkanına sahip” dedi.

İlçede süs bitkileri, kesme çiçek yetiştiriciliği, tıbbi ve aromatik bitki üretimi için de uygun iklim koşulları bulunduğuna değinen Özel, 39 tarımsal kooperatif, 5 sulama kooperatifi, 3 de üretici birliğinin faaliyet gösterdiğini aktardı. Ercan Özel, ayrıca hayvancılığın da geliştiği ilçede et ve süt ürünleri işleme merkezlerinin de bulunduğunu anlattı. Yenişehir’e ayrıca yaş meyve sebzelerin toplanacağı bir hal planladıklarını kaydeden Özel, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak hal ile üreticilerin önemli bir ihtiyacının karşılanacağını, ayrıca Tarım A.Ş. aracılığıyla bir turşu fabrikası kurulmasının da gündemde olduğunu duyurdu.

Lojistik merkez için yer önerisi

Mevcut havalimanı ile Yenişehir’de Güney Marmara’nın en büyük lojistik merkezinin oluşturulabileceğine işaret eden Özel, ilçede Otomotiv Test Merkezi kurulması için kamulaştırılan ancak yapımından vazgeçilen 4 bin 360 dönüm arazinin bu amaçla kullanılabileceğini dile getirdi. Ercan Özel, “Bölgeye sadece 1 kilometre mesafede uluslararası bir havalimanımız var. Hızlı trenin istasyonu Yenişehir’de bulunuyor. Gemlik limanlarına uzaklığımız 30 kilometre. Ayrıca İstanbul – Ankara – İzmir güzergahı üzerinde yer alıyoruz. Yenişehir’e bugünden yatırım yapacak olanlar gelecekte önemli bir kazanç sağlayacak. Biz de yatırımcılara altyapı noktasında hazırlık yapıyoruz” diye konuştu.

Özel, 5 yıllık plan çalışmalarına başladıklarına da değinerek, ilçenin doğa değerlerinin yanı sıra tarihi değerlerini de ortaya çıkararak turizm projeleri hayata geçireceklerini anlattı.