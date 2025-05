Yenişehir Belediyesi üreticinin girdi maliyetini düşürmek için çalışıyor

Takip Et

ALİ ŞAHİN/BURSA

Yenişehir Belediyesi, nüfusunun yüzde 80'inin geçim kaynağı olan tarıma verdiği desteğini sürdürüyor. Türkiye'nin Silajlık Mısır üretiminde büyük bir paya sahip olan Yenişehir'de, Belediye Başkanı Ercan Özel, "Yılda en az 3 kez ekim yapılabilen Türkiye'nin en verimli toprağına sahip, Tarım kenti Yenişehir'de, bugün yine büyük bir destekle çiftçimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. 500 bin dekar arazide tarım yapan, 35 bin büyük baş, 65 bin küçük baş hayvan yetiştiren çiftçilerimizin

girdi maliyetlerini düşürebilmenin yetiştiricilerimiz için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle hayvancılıkdaki en temel besin maddelerinden olan Silajlık Mısır yetiştiriciliğine destek oluyor, teşvik ediyoruz. Bunu yaparken özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere daha çok önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

500 çiftçiye toplamda 3 bin dekarlık alanı ekebilecek, hasat sonu ise 180 bin ton yeme dönüştürülebilecek miktardaki Silajlık Mısır tohumunu, hibe ettiklerini belirten Özel, “Özellikle vurgulamak istiyorum. Yüzde yüz hibe ediyoruz. Her zaman olduğu gibi, tarımın ilçemizde gelişmesi için her türlü desteği vereceğiz demiştik. Siz yeter ki, ekin, biçin, toprağı bereketlendirin biz her zaman, sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.