Yenişehir Biberi coğrafi işaret aldı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Tarım ürünlerinin markalaşarak kente değer katması için bu alanda da faaliyetlerini yürüten Bursa Büyükşehir Belediyesi, Tarım A.Ş. aracılığıyla BlackBursa markasıyla siyah inciri tescilledikten sonraa Yenişehir Biberi, Bursa Kestanesi ve Keles Kirazı ile ilgili başlattığı coğrafi işaret alma çalışmalarını başlatmıştı. Yapılan inceleme ve analiz sonucunda, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ‘Yenişehir Biberi’ne Coğrafi İşaret ve Tescil Belgesi verildi. Bursa’nın tarımsal alanda marka değerinin yükseltilmesi için çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bugün sürdürülen bu çalışmaların çıktılarını almaya başladığımız önemli bir anı yaşıyoruz. Yapılan inceleme ve analiz sonucunda, Türk Patent ve Marka Kurumu’nca ‘Yenişehir Biberi’ne Coğrafi İşaret ve Tescil Belgesi verildi. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’mız ‘tarımsal ürünlerin marka değerini artıracak’ çalışmalara 2023’te de devam edecek. Çörek Otu, Mahmudiye Çileği ve Konaklı Kavununa da tescil belgesi almak için çalışmalarımız sürüyor” dedi. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın da Yenişehir’de ilk kez bir ürüne tescil belgesi alındığını belirterek, “Biberin Yenişehir'de üretildiğini tescil ettirmiş olduk” diye konuştu.

Bursa’da 24 tescilli ürün var

Dünya genelinde coğrafi işaret tescilli ürünler milyarlarca dolarlık pazar payına sahip olurken, Bursa’nın Coğrafi İşaret ve Tescil Belgeli ürün sayısı 24’e ulaştı. Bursa Bıçağı, cantık, cevizli lokum, döner kebabı, kestane şekeri, pideli köfte, siyah incir, süt helvası, tahinli pide, üzüm şırası, Bursa İpeği, şeftali, Gemlik Atı, Gemlik Zeytini, Gürsu Deveci Armudu, Hasanağa Enginarı, Karacabey Soğanı, Mustafakemalpaşa Tatlısı, Müşküle İğne Oyası, Orhangazi Gedelek Turşusu, İnegöl Köfte, Müşküle Üzümü, İznik Çinisi ve Yenişehir Biberi, coğrafi işaret tescilli ürünler arasına girdi.