Yenişehir’de Gıda İhtisas OSB için somut adımlar atıldı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Yenişehir’in güçlü tarım altyapısını sanayiyle destekleyecek projeler için çalıştıklarını vurgulayarak, “Göreve geldiğimiz günden bu yana istihdamı artıracak her adımı titizlikle planlıyoruz. Gıda İhtisas OSB ile birlikte ilçemizdeki 12 bin kişiye iş kapısı olmasını hedefliyoruz” dedi. Yenişehir Organize Sanayi Bölgesi (YOSAB) ile ilgili Başkan Ercan Özel'in talimatıyla yürütülen İmar Revizyon Çalışmaları da tamamlanma aşamasına geldi. Akademisyenler ve şehir plancılarından oluşan uzman bir ekip tarafından sürdürülen çalışmalar sayesinde, YOSAB yatırımcılara daha cazip hale geliyor. Başkan Ercan Özel, "Girişimlerimiz sonucu hazırlanan imar planlarımızın revizyon sürecinde sona yaklaştık. Bu sayede yeni yatırımların önündeki engeller kaldırılıyor, sanayi bölgemiz yatırımcılar için daha ulaşılabilir ve sürdürülebilir bir hale geliyor” diyerek, bu gelişmenin istihdam ve ekonomik büyüme açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Tarımın gücü, sanayiyle bütünleşiyor

Yenişehir, Bursa’nın 17 ilçesi arasında önemli bir tarım havzası olarak öne çıkıyor. İlçenin ekonomisi büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayanıyor. Türkiye genelinde tarımsal ürün ihracatında Bursa'nın ilk sırasında yer alan Yenişehir’de özellikle biber, bezelye ve taze fasulye gibi ürünler iç ve dış piyasada yüksek talep görüyor. Yenişehir’de Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesine yönelik çalışmalar da resmen başlamış durumda. Bakanlık yetkilileri ilçeye gelerek yerinde incelemelerde bulundu ve şu anda yer tespiti süreci yürütülüyor. 56 bin nüfusa sahip Yenişehir halkının yüzde 78,7’sinin geçimini tarımdan sağladığına dikkat çeken Başkan Ercan Özel, “328 bin dekar alanda yürütülen tarımsal üretim, ikinci ve üçüncü ürünlerle birlikte yaklaşık 500 bin dekara ulaşıyor. Boğazköy Barajı’nın devreye alınmasıyla birlikte sulanabilir arazi miktarı da 170 bin dekara çıktı. Verimli Yenişehir arazisinin her bir bölgesinde yılda 3, hatta bazı bölgelerde yılda 4 defa ürün alınabiliyor” diye konuştu.

Bursa, Türkiye’nin sebze ve meyve ambarı

Bursa genelinde sebze üretiminde Türkiye ortalamasının çok üzerinde paylara sahip ürünler arasında Brüksel lahanası (yüzde 84,8), bezelye (yüzde 31,2), salçalık domates (yüzde 28,8), karnabahar, pırasa, kırmızı pancar, enginar ve fasulye yer alıyor. Meyvede ise ahududu (yüzde 98), böğürtlen (yüzde 78), armut (yüzde 39), maviyemiş, nektarin, sofralık zeytin, şeftali, çilek ve erik Bursa’da yoğun olarak üretiliyor. Başkan Özel, konuşmasına şöyle devam etti: “Yenişehir’in tarım potansiyeli, özellikle donmuş gıda, konserve ve hazır gıda sanayisi için büyük bir hammadde kaynağı oluşturuyor. Bu nedenle kurulacak gıda üretim tesisleri sadece istihdam değil, aynı zamanda ürünlerin katma değerini artırarak üreticinin refahına da katkı sağlayacak.”

Yenişehir’in stratejik konumu lojistik avantaj sunuyor

Yenişehir, lokasyon olarak da sanayi ve tarım yatırımları için ideal bir konumda yer aldığına vurgu yapan Başkan Ercan Özel, “İlçe sınırları içinde yer alan uluslararası havaalanı, Bursa-İstanbul otoyolu bağlantıları, Gemlik Limanı'na 40 km mesafe ve yapımı süren Bursa hızlı tren projesi ile kara, hava, deniz ve demir yollarının kesişim noktasında bulunuyor. Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin Yenişehir’e yapılması hem yatırımcı, hem de üretici açısından oldukça fayda sağlayacaktır” dedi. Yenişehir Belediyesi, tarım ve tarımsal sanayiyi odağına alan bir kalkınma modeliyle hareket ediyor. Başkan Ercan Özel, “Kurulacak gıda üretim tesisleri ile ürünlerimiz işlenerek daha yüksek katma değer elde edilecek. Bu hem üreticimizin kazancını artıracak hem de halkımıza yeni iş alanları sağlayarak ilçemizde toplumsal refahı yükseltecek” ifadelerini kullandı.