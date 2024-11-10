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Yenişehir’de üreticilere solucan gübresi desteğini sürüyor

Mersin’de, kimyasal gübre kullanımını azaltarak yüksek verimli sürdürülebilir tarım uygulamalarını desteklemeyi ve çiftlilerin mali yükünü düşürmeyi amaçlayan Yenişehir Belediyesi, organik solucan gübrelerini kırsaldaki vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırmaya devam ediyor.

Haber Merkezi
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Yenişehir’de üreticilere solucan gübresi desteğini sürüyor
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MERSİN / EKONOMİ

Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, son olarak Çavak Mahallesi’ndeki üreticilere 2 bin litre organik solucan gübresi dağıttı. Projeyle ilgili konuşan Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, uzun vadede toprakları verimsiz hale getiren kimyasal gübrelerin, çevresel sorunları da beraberinde getirdiğine dikkat çekti.

Belediye olarak organik solucan gübresi gibi doğal ve sağlıklı alternatiflerle tarımsal verimi artırdıklarını ifade eden Özyiğit, “Bu yalnızca bir üretim projesi değil, aynı zamanda bilinçli bir tarım anlayışının yaygınlaşması için attığımız önemli bir adımdır. Ziraat mühendislerimiz aracılığıyla çiftçilerimize sunduğumuz budama, ilaçlama ve gübreleme eğitimleri sayesinde verimlilik artışının yanında, doğaya duyarlı üretim alışkanlıkları kazandırmayı amaçlıyoruz. Solucan gübresiyle hem toprağı besliyor hem de üretimi destekliyoruz. Yenişehir’in kısıtlı tarım alanlarında üretimin artmasını, doğaya zarar vermeden sağlıklı ürünler yetiştirilmesini ve çiftçilerimizin daha az maliyetle daha çok kazanç sağlamasını önemsiyoruz” dedi.

Yenişehir’de toprağa, üretime ve üreticiye verdikleri desteğin her zaman süreceğini bildiren Özyiğit, organik solucan gübresi üretilmesi noktasında çiftçilere eğitim desteğinde bulunduklarını da sözlerine ekledi.

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