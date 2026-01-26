Yenişehir’e ‘Yaş Sebze Meyve Ticareti ve Toptancı Hali’ kuruluyor

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesinde ‘Yaş Sebze Meyve Ticareti ve Toptancı Hali’ kuruyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 40 bin metrekarelik proje alanını gezerek yetkililerden bilgi aldı. Esnafla da bir araya gelerek sohbet eden Başkan Mustafa Bozbey ve Başkan Ercan Özel, sorunları yerinde dinleyerek çözüm önerilerini anlattı. Yenişehir Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilen 40 bin metrekarelik alanda projelendirme sürecinin devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Mustafa Bozbey, imar durumunun bu ay itibariyle kesinleştiğini açıkladı. Yakın zamanda projeleri tamamlayarak inşaata başlayacaklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, “Esnafımızın istediği ölçülerde ve istedikleri standartlarda hayata geçireceğiz. Esnafın güvenle çalışabileceği bir ortamı oluşturmak istiyoruz. Önümüzdeki yıl toptancı halinin açılışını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.