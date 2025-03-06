Yenişehir’in tarımsal ürün ihracatında ilk rotası Libya

ALİ ŞAHİN/BURSA

Yenişehir Belediyesi’nin yürüttüğü ve son bir yılda yapılan çalışmalar neticesinde hızla adından söz ettiren Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerini Destekleme Projesi, uluslararası alanda meyve vermeye başladı. Daha önce çevre il ve ilçeler başta olmak üzere, özel üniversiteler tarafından da incelenen projeyi, son olarak Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı yöneticileri yerinde görmek için Yenişehir’e gelmişti. Projenin dünya çapında ün kazanmasının ardından Yenişehir’deki tarımı yakın takibe alan Libya Ticaret, Sanayi ve Tarım Odaları Birliği, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’i tarım sektöründeki uzmanlığı ve üretim kapasitesini artırması nedeniyle, ortak projeler ve iş birliği fırsatları üzerine görüşmek için Başkent Trablus’a davet etti.

Yenişehir çiftçisinin ürettiği ürünün dünyanın büyük pazarlarında yer alacağını söyleyen Başkan Özel, “Tarım kenti Yenişehir’de üretilen ürünlerin dünyaya pazarlanması noktasında çiftçimize sözümüz vardı. Göreve geldiğimiz günden bu yana bu sözü tutmak için görüşmeler yapmaya devam ediyoruz. Yılda 3 mahsul alınabilen Yenişehir’in, ürünlerini birçok ülkeye pazarlayacağız” dedi.

‘İş birliğinin temellerini attık’

Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed el-Huveyc ve Libya Sanayi, Ticaret, ve Tarım Odaları Genel Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Raeed ile görüştüklerini belirten Özel, “Tarım kenti Yenişehir’de üretilen tarım ürünlerinin başta Trablus olmak üzere Libya’nın tüm şehirlerine ihraç edilebilmesi için görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Ayrıca, Yenişehir’de gerçekleştirdiğimiz tarım politikalarını anlatarak sürdürülebilir iş birliğinin de temellerini atmış olduk” ifadelerini kullandı.

Libya Uluslararası Fuar Otoritesi Başkanı Esam Abujella Aloul, Libya Ticaret Ataşesi Yusuf Yıldız ve Libya Askeri Ataşesi İlkay Beril Aydemir ile yaptığı görüşmede ise Yenişehir Uluslarlararası Havalimanı’nın ön plana çıktığını belirten Özel, Yenişehir Uluslararası Havalimanı’nın, ilçenin dünyaya açılması noktasında önemli bir rol oynayabileceğini ifade etti.

‘Afrika büyük bir pazar’

Afrika pazarının kendileri kadar dünya için de önemli olduğunu belirten Özel, “Şu anda dünya ihracatı tamamen Afrika’ya yöneliyor, Afrika kıtasının kullandığı ürünlerin yüzde 87’si ithal ediliyor. Bugün, dünya çapında yaşanan ekonomik daralma, Bu kıtayı etkilemedi. 1 buçuk milyar kişinin yaşadığı Afrika’da özellikle tarım ürünlerine rağbet çok fazla. Bizler de Yenişehir Belediyesi olarak çiftçilerimizin kaliteli ürünlerinin Afrika pazarına açılması için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin en verimli ovalarından birine sahibiz. Yenişehir Biberi, coğrafi işaretiyle zaten adından söz ettiriyor. Sadece biberle değil, fasulye, bezelye, tohumluk mısır gibi ilçemizde yetişen onlarca tarım ürününü dünyanın çeşitli bölgelerine pazarlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yenişehir, gelecek 5 yıl içerisinde tarımın yanında sanayiyle de adından söz ettirecek bir kent haline gelecek. Özellikle yabancı yatırımcıyı ilçemizde görmek istiyoruz” dedi.