Yerel marketlerin gündemi; enflasyona karşı birleşmek

EKONOMİ/BURSA

Bursa Perakendeciler Derneği (Bursa PERDER), Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nun (TPF), İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde 14’üncüsünü düzenlediği Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB) etkinliğine katılım sağladı. Zirvede market enflasyonu, sektörün geleceği ve birleşme konusu mercek altına alındı. Yerel Zincirler Buluşuyor 2023 etkinliğinde perakende sektörünün ülke ekonomisi için önemine dikkati çeken Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, “Gerekli düzenlemeler ile sektörün altyapısının iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Biz, perakende sektörünün gelişimi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da “Sektörün desteklenmesi ve büyümesi, ülkemizin gelişmesine de katma değer sağlayacaktır. Bu sektör, gelecek vaat ediyor. Sektör paydaşları, birleşerek güçlerini artırmalı” dedi.

“Perakende yasası çıkmalı”

Gıda perakendesi sektörünün gelecek vaat ettiğini belirten Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, “Ancak sorunları çözmediğimiz sürece sektörün gelecekte kimin elinde kalacağı belli değil. Ülkemizde ciddi bir market enflasyonu var. Yerel zincirlerin desteklenmesini ve koruyucu düzenlemelerin yasalaşmasını arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı. Şube olarak 200’e yakın kişi ile YZB’ye yine en yüksek katılımı sağladıklarını belirten Bursa PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç ise, “İlk defa bu kadar yoğun bir katılım gördük. YZB’de yerel marketlerimizin birleşmesi konusu gündeme geldi. Birleşme olmalıdır elbette ancak her marketin kendi özel şartlarında değerlendirilmesi gerekir. Biz Bursa olarak 50 civarında üye sayısına ulaştık. Geçmiş yıllara nazaran birlik-beraberliğin daha da pekiştiğini görüyoruz. Günümüzdeki market enflasyonunun en büyük sebebi, Perakende Yasası’nın çıkmamasıdır. Bir an önce bu yasanın çıkmasını bekliyoruz” dedi.