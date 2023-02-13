Yerel yönetimler afetzedeleri ağırlamak için harekete geçti

Esra Özarfat

BURSA - Depremin yaşandığı illerden tahliyelerin de yapılmaya başlaması nedeniyle depremzedelerin gönüllü vatandaşların eşyalı veya eşyasız evlerinde kış şartları bitene kadar misafir edilmesinin önemli bir çözüm olacağı kaydediliyor. Bursa’nın yerel yönetimleri de depremden zarar gören ailelerin gönüllü vatandaşlar tarafından konuk edilebilmesi için harekete geçti. Deprem bölgesinde binlerce evin yıkılmış olması, binlercesinin de hasarlı olması nedeniyle, sokakta kalan depremzede vatandaşlar için İnegöl Belediyesi “Kardeş Ev” projesi başlattı. Kampanya kapsamında eşyalı veya eşyasız evlerinde kış şartları bitene kadar depremzedeleri misafir etmek isteyen ya da kira desteği sağlamak isteyen gönüllü vatandaşlar belediyeden kayıt oluşturabilecek.

Nilüfer Belediyesi’nde de “Evim evin olsun” kampanyası başlatıldı. Barınma ihtiyacı olan depremzedeler ile yardımseverleri buluşturmayı amaçlayan kampanya kapsamında, boş evlerini afetzedelere açmak isteyen vatandaşlar belediye aracılığıyla organizasyona katkıda bulunabilecek. Nilüfer Belediyesi, afetzedelerin gıda ihtiyacını da karşılayacak.

Orhaneli Belediyesi de ilçe kömür lojmanlarında bulunan 150 daireyi depremden etkilenen vatandaşların kullanımına açacak. Konutlar EUAŞ Bursa Ovaakça Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali ve hayırseverler tarafından yaptırılıp AFAD’a teslim edilecek.

Bursa’da 280 otel odası tahsis edildi

Öte yandan Bursa’da bazı oteller de kapılarını depremzedelerin konaklamalarına açtı. Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GÜMTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Artıç, “Türkiye Otelciler Federasyonu Çatısı altında bulunan 17 dernekten biriyiz. GÜMTOB olarak, bölgemizde AFAD ve Valiliklerin değerlendirmesi için 280 otel odası tahsis edildi. Bursa olarak 280 oda, Güney Marmara olarak, 750 oda tahsis ettik. AFAD koordinasyon merkezleri ve valiliklerin yönlendirmesiyle depremzedeleri ağırlamayı bekliyoruz” dedi.

Deprem mağdurlarına özel mağaza

Öte yandan Bursa’ya gelen deprem mağdurlarının ihtiyaçlarının karşılanması için başlatılan çalışmalar kapsamında Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nin sergi salonları Bursa’ya gelen deprem mağdurları için mağazaya dönüştürüldü. Sadece yeni eşyaların yer aldığı mağazaya gelen afetzedeler, giyimden hijyen malzemelerine kadar tüm ihtiyaçlarını buradan karşılayabiliyor. Deprem seferberliğine ilçe belediyeleri, kamu kurumları ve gönüllülerle birlikte toplam 2 bin 177 personel, 311 araç, 212 iş makinesi, 7 arama kurtarma köpeği ile destek veren Bursa, 740 yardım tırını da bölgeye ulaştırdı.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ da sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda depremde zarar gören vatandaşlar için oluşturulacak İTSO Konteyner Kent projesinin detaylarını bugün açıklayacağını duyurdu. 20 bin metrekare alanda kurulması planlanan konteyner kentte 200 adet konteyner, yemekhane ve depo yer alacak.