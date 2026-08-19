Yerli çeşit borsa-20’de hasat başarıyla gerçekleştirildi

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DENİZLİ / EKONOMİ

Denizli Ticaret Borsası tarafından geliştirilen Borsa-20 nohut çeşidinin hasadı gerçekleştirildi. Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, Tavas ilçesi Altınova Mahallesi’nde 130 dekarlık alanda ekili bulunan Borsa-20’nin hasadını yerinde takip etti.

Ekimden gelişim sürecine kadar titizlikle takip edilen Borsa-20, hasat döneminde de yakından gözlemlendi.

130 dekarlık alanda ekili bulunan ürünün 110 dekarlık bölümünde hasat gerçekleştirilirken, kalan alanda ise tescilli İbrahim-20 çeşidinin üretimi bulunuyor. İbrahim-20’nin hasadının da önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

“Topraktan aldığımız veriler yol haritamız olacak”

Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, Borsa-20’nin geliştirilmesinde temel hedefin üreticilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek, bölge koşullarına uyum sağlayan ve üretime katkı sunan bir nohut çeşidinin ortaya konulması olduğunu belirtti.

Tefenlili, “Gerçekleştirdiğimiz hasat, çalışmalarımızın önemli bir aşamasını oluşturuyor Topraktan aldığımız veriler diğer dağıtımı yapılan illerden gelen sonuçlarla yol haritamız olacak. Farklı iklim ve toprak koşullarında elde ettiğimiz saha verilerini değerlendirerek çalışmalarımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Amacımız, üreticimizin ihtiyaçlarına cevap veren, verimli ve güçlü çeşitlerin yaygınlaşmasına katkı sağlamak” dedi.

DENİZLİ / EKONOMİ

Denizli Ticaret Borsası tarafından geliştirilen Borsa-20 nohut çeşidinin hasadı gerçekleştirildi. Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, Tavas ilçesi Altınova Mahallesi’nde 130 dekarlık alanda ekili bulunan Borsa-20’nin hasadını yerinde takip etti.

Ekimden gelişim sürecine kadar titizlikle takip edilen Borsa-20, hasat döneminde de yakından gözlemlendi.

130 dekarlık alanda ekili bulunan ürünün 110 dekarlık bölümünde hasat gerçekleştirilirken, kalan alanda ise tescilli İbrahim-20 çeşidinin üretimi bulunuyor. İbrahim-20’nin hasadının da önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

“Topraktan aldığımız veriler yol haritamız olacak”

Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, Borsa-20’nin geliştirilmesinde temel hedefin üreticilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek, bölge koşullarına uyum sağlayan ve üretime katkı sunan bir nohut çeşidinin ortaya konulması olduğunu belirtti.

Tefenlili, “Gerçekleştirdiğimiz hasat, çalışmalarımızın önemli bir aşamasını oluşturuyor Topraktan aldığımız veriler diğer dağıtımı yapılan illerden gelen sonuçlarla yol haritamız olacak. Farklı iklim ve toprak koşullarında elde ettiğimiz saha verilerini değerlendirerek çalışmalarımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Amacımız, üreticimizin ihtiyaçlarına cevap veren, verimli ve güçlü çeşitlerin yaygınlaşmasına katkı sağlamak” dedi.