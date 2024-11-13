Yerli robotik firması AKINSOFT yatırımlarla hedef büyütüyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Dünyanın ilk seri üretim insansı robot fabrikası unvanına sahip Konya merkezli AKINROBOTICS, 2009 yılından bu yana AKINSOFT bünyesinde yürüttüğü robotik Ar-Ge faaliyetleriyle sektörde öncü olmayı sürdürüyor. Firma, 11 bin metrekarelik tesisinde katma değeri yüksek robotik teknolojiler geliştirerek ülke ekonomisine de önemli katkı sağlıyor.

Kurulduğu ilk günden bu yana en büyük hedefinin, “üretilmeyeni üretmek” olduğunu belirten AKINROBOTICS Ar-Ge Müdürü Mert Hatemoğlu, EKONOMİ Gazetesi’ne yaptığı açıklamalarda “Mekanik, elektronik, yazılım ve yapay zeka alanlarında uzun yıllardır yoğun Ar-Ge çalışmaları yürütüyoruz. Şu ana kadar hizmet sektöründen endüstriye kadar birçok insansı ve otonom robot geliştirdik ve piyasaya sunduk” dedi.

“Geleceğe yatırım yapıyoruz”

Hatemoğlu, AKINROBOTICS’in 2023 yılında üretim kapasitelerini artırmak amacıyla yeni yatırımlar yaptığını söyleyerek, “Talaşlı imalat, elektronik üretim ve montaj hattımıza eklediğimiz yeni makinelerin yanında, yapay zeka alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek, bu alana da önemli personel yatırımları gerçekleştirdik. 2024 Maktek Avrasya Fuarı’nda lansmanlarını yaptığımız, restoran ve otel gibi alanlarda hizmet vermesi amacıyla tasarlanmış Servis Robotu’muz, bin kilogram taşıma kapasitesine sahip depo ve üretim alanlarında yük taşıma işlemlerini otonom olarak gerçekleştirebilen AMR robotumuz ve 5 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip endüstriyel robot kolumuz büyük ilgi gördü. Bu robotlarımız, yeni dönemde daha fazla ön planda olacak” şeklinde konuştu.

“Pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz”

AKINROBOTICS’in tamamen öz sermaye ile büyüyen bir firma olduğunu vurgulayan Hatemoğlu, “AKINSOFT’un kuruluş aşamasında, Yönetim Kurulu Başkanımız Özgür Akın, robotik teknolojilerin gelecekteki önemini öngörmüştü. Pandemi süreci, robotik çözümlerin ne kadar büyük bir pazar olduğunu ve bu teknolojilerin insan hayatını ne kadar kolaylaştırdığını net bir şekilde ortaya koydu. Bu dönemde birçok hastane, okul, otel ve fabrika, insansız robotik teknolojilere yatırımlarını artırdı. Biz de 2023 yılında hedeflerimizi aşarak, her yıl olduğu gibi bir önceki yıla göre büyümemizi katladık. Türkiye’de insansı robotlar alanında tek üretici konumundayız ve iç pazarda yüzde 90 oranında bir hakimiyet sağladık. Bugün servis robotları, otonom hareket edebilen robotlar ve endüstriyel robot kolları geliştirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde ise özellikle endüstriyel robot kolları ve otonom mobil yük robotları alanında pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sektöre liderlik etmekten gurur duyuyoruz”

Birçok alanda devrim yaratan ve hızla gelişmeye devam eden robotik teknolojilerin geleceğimizi şekillendirdiğini söyleyen Mert Hatemoğlu, sözlerine şunları da ekledi: “Bu devrimin bir parçası olmaktan, dünyada ilklere imza atmaktan ve ülkemizde bu sektöre liderlik etmekten gurur duyuyoruz. Ancak bu alanda teknik bilgiye sahip personel eksikliği de önemli bir sorun. AKINROBOTICS olarak teknik liseler ve üniversitelerin bu alandaki çalışmalarını yakından izliyor ve destekliyoruz. Ayrıca, robotik teknolojilere olan ilgiyi artırmak adına daha fazla yatırım ve farkındalık çalışması yapılması gerektiğini düşünüyoruz.”