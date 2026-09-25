Yerli şeker pancarı üretimi için yerli Ar-Ge

MANİSA / EKONOMİ

Tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve yerli üretim kapasitesini yerinde görmek amacıyla temaslarını sürdüren Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi heyeti, Agrobest Grup'un Salihli'deki üretim ve Ar-Ge tesislerini ziyaret etti. Ziyarete Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kooperatif Müdürü İbrahim Timurkaynak ve Genel Müdür Yardımcısı Fatih Karahan katıldı.

Agrobest Grup Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eroğlu'ndan formülasyon ve üretim teknolojileri, çok aşamalı kalite kontrol süreçleri ve laboratuvar altyapısı hakkında bilgi alan kooperatif yönetimi, şeker pancarına yönelik çözümler üzerine şirket yöneticileriyle görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretin odak noktalarından biri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescil edilen Agrobest Grup Ar-Ge Merkezi oldu.

Faruk Eroğlu: Tarladaki verim, doğru girdiyle başlar

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Agrobest Grup Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eroğlu, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin Türk tarımında üretimin en güçlü örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Şeker pancarının, tarlada başlayıp fabrikada, hayvancılıkta ve tarımsal ekonomide devam eden bir değer zinciri olduğunun altını çizen Eroğlu, "Bu zincirin ilk halkası tarladaki verimdir. O verim doğru tohum, doğru bitki koruma ve doğru bitki besleme çözümleriyle başlar. Bizler Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi gibi köklü üretici örgütleriyle birlikte, çiftçimizin yarattığı değeri korumak için çalışıyoruz. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi, yetmiş yılı aşan birikimi ve binlerce çiftçisiyle bu ülkenin tarım hafızasının önemli bir parçasıdır. Böylesine köklü bir kurumun yönetimini tesislerimizde ağırlamaktan onur duyduk" dedi.

Yerli üretimin stratejik önemine dikkat çeken Eroğlu, "Salihli'de kurduğumuz yapıyla hedefimiz; stratejik bitki koruma ürünlerini kendi topraklarımızda üretmek, üreticimizi dışa bağımlılığın getirdiği maliyet ve arz risklerinden korumaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tescilli Ar-Ge Merkezimizde geliştirdiğimiz her formülasyonu sahaya çıkmadan önce titizlikle test ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki çiftçimizin bir sezonu, bir yılın emeğidir. O emeği korumak bizim sorumluluğumuzdur" diye konuştu.

Üretici örgütleriyle sanayi arasındaki iş birliğinin önemine değinen Eroğlu, "Kooperatiflerimiz sahanın ihtiyacını en iyi bilen kurumlardır. Biz de o ihtiyaca bilimle ve üretim gücüyle cevap vermek istiyoruz. Üretici örgütleriyle sanayinin aynı masada, aynı hedefe bakması Türk tarımının geleceği için belirleyicidir. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi ile bilgi ve deneyim paylaşımını sahada da sürdürmeyi arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Akay: Kooperatifimiz büyük bir ailedir

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise ziyaretin kooperatif açısından önemine dikkat çekti. Akay, "Kooperatifimiz yalnızca ticari bir yapı değil, binlerce çiftçimizin alın terini bir araya getiren büyük bir ailedir. Çiftçimizin verimini artıracak her gelişmeyi yakından takip ediyor, tarımın geleceğini Ar-Ge ile tasarlamamız gerektiğine inanıyoruz. Ülkemizde üretim yapan, laboratuvarına ve mühendisine yatırım yapan yerli kuruluşları yerinde görmek bizim için son derece kıymetli. Gösterdikleri misafirperverlik ve yakın ilgi için Agrobest Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Faruk Eroğlu'na ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.