'Yerli teknoloji geliştirme çabaları sektöre rekabetçilik kazandırıyor'

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Elektrik kablo grupları ve kablaj üretiminde 50 yılı aşkın tecrübesiyle sektörün en köklüleri arasında yer alan Baycan Elektrik, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA EXPO 2024'te yerini alarak binlerce kişiye ulaşacak. Salon 5’te 5K-02a standında ziyaretçilerini ağırlayacak olan firma, özellikle savunma sanayiine yönelik yenilikçi ve rekabetçi çözümlerini tanıtacak. İnsansız hava araçları, zırhlı araçlar ve bilişim teknolojileri gibi kritik savunma sanayii çözümleri için kablo donanımı üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Baycan Elektrik Genel Müdürü Engin Yılmaz, “Yarım asrı aşkın bir süredir beyaz eşya ve otomotiv sektörlerine elektrik kabloları ve kablaj üretiyoruz. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 10 bin metrekarelik alanda, yıllık 10 milyon parça üretimi yapan şirketimiz, son yıllarda tecrübesini havacılık ve savunma sanayiine de aktardı. Bine yakın çalışanımızla sektörün önde gelen firmaları ile stratejik çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.

Ar-Ge Merkezi kuruluş süreci başladı

Fuarda savunma sanayiine yönelik kablo çözümlerini sergileyeceklerinin altını çizen Engin Yılmaz, Ar-Ge merkezi kurulum sürecini başlattıkları bilgisini de paylaştı. Yeşil dönüşüm ve karbon ayak izi takibi gibi projelerde aktif rol oynadıklarını vurgulayan Yılmaz, geleceğin teknolojilerine yönelik adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi. Türkiye’nin son yıllarda havacılık ve savunma sanayiinde önemli adımlar atıldığını belirten Engin Yılmaz, “Üretimde yerlileşme ve milli teknolojiler geliştirme konusundaki çabalar, sektördeki yerel firmaların uluslararası alanda rekabet avantajı kazanmasına olanak sağlıyor” dedi. Taleplerdeki artışların hem yerel hem de uluslararası müşterilerin ihtiyaçlarındaki artış ile doğru orantılı olduğuna dikkat çeken Yılmaz, Baycan Elektrik olarak Türkiye'nin bu stratejik vizyonuna uygun biçimde, yenilikçi ve rekabetçi çözümlerle öne çıktıklarını aktardı. Yılmaz, kaliteli ürünleri ve güçlü iş birliktelikleri ile Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayiindeki global etkinliğine katkı sağladıklarını da sözlerine ekledi.