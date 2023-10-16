“Yerli üretimden asla vazgeçmemeliyiz”

EKONOMİ/BURSA

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi’nde gerçekleştirilen Makine Sektör Kurulu Genel Toplantısında konuşan MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Şenocak, “Bu sektör; makine ve ekipman sağladığı imalat sanayi sektörlerinin üretim, kalite ve rekabetçiliklerini doğrudan etkiliyor. Katma değer oluşturan, teknolojik yeniliklerle birlikte sürekli gelişen, geniş yan sanayi ağına sahip olan, istihdama ve ihracata katkı sağlayan bu sektörün gelişimine desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz” diye konuştu. Etkinlikteki konuşmasında son dönemde jeopolitik risklerin arttığına dikkat çeken İğrek Makine Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İğrek ise “Bugüne kadar şahsen ve firma olarak yerli üretime çok önem verdik. İthal ürünler yerine kendi üretimlerimizi yapma kabiliyetini gösterdik. Yerli ve milli savunma sanayi için üretim faaliyetlerimiz ile katkı sağlıyoruz. Devletimiz teşviklerle sanayicilerimize büyük imkânlar sunuyor, bunlardan faydalanmalıyız. Örneğin rüzgâr türbini yapabilme imkânımız var. Bu konuya da odaklanmalıyız. Yerli ve milli üretimden asla vazgeçmemeliyiz” dedi.